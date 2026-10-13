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1-4. El Barça, alumbrado por el genio de Lamine Yamal, congela el infierno de Estambul

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Ginés Muñoz

Redacción deportes, 13 oct (EFE).- El Barcelona sumó su décima victoria en otros tantos partidos oficiales con una nueva goleada (1-4), esta vez a domicilio en la Liga de Campeones y ante el Galatasaray turco, incapaz de frenar el genio de Lamine Yamal, quien lideró el recital azulgrana en la segunda parte.

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El Barça dominó con claridad hasta el 1-0, ante un equipo otomano valiente que apretaba arriba y buscaba la portería de Joan García en cuanto recuperaba el balón, pero sin el fútbol suficiente para fabricar ocasiones claras de gol.

Sí las tuvieron los de Hansi Flik en esta primera media hora. Primero, en un mano a mano de Olmo -hoy el '9' azulgrana ante la baja por lesión de Raphinha- y, poco después, en otro de Gordon.

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En ambos resolvió con acierto el meta Çakir, que también evitó el primer tanto visitante volando a un disparo cruzado de Cancelo desde la frontal poco después de que Olmo enviara fuera un remate en plancha a centro de Laminel Yamal.

Parecía que el partido se encontraba donde quería el Barça. Y de nuevo Gordon se internaba en el área local para encarar a Çakir, pero acababa en el suelo tras un forcejeo con Baris.

El británico reclamaba penalti, pero la jugada siguió en los pies del velocista Leao y acabó con el remate secó de Batrakov, que llegaba desde la segunda línea para enviar el balón al fondo de la red después de tocar en Cancelo y dejar a Joan García sin capacidad de reacción.

El tanto local, al filo de la media hora, enloquecía a la grada del Ali Sami Yen y le daba la vuelta al guión del choque, revitalizando las opciones del Galatasaray y dejando tocados a los azulgranas, que sufrían sus primeros minutos de zozobra en toda la temporada.

A la salida de un córner, Oshimen cabeceaba para el 2-0 poco después, pero el balón, en última instancia, era desviado por Baris, que se encontraba en posición antirreglamentaria. El VAR anulaba el tanto y el cuadro visitante respiraba aliviado.

Pedri pedía calma a sus compañeros mientras se ponía al mando de las operaciones en la medular y el Barça se rehacía recuperando su idilio con el balón tras una larga posesión que acababa con el tanto del empate.

El origen de la jugada fue una falta en la frontal a Lamine Yamal que el árbitro no pitó, pero Olmo recuperó el esférico, Gordon que salía del fuera de juego la dejó pasar para habilitar la llegada de Cancelo y este cruzó al palo largo sobre la salida de Çakir en el minuto 43.

El portero local tuvo que emplearse a fondo en dos tiros lejanos de Gordon y otro de Olmo en el añadido que podía haber dado ventaja al Barça al descanso, pero el marcador no se movió.

Lo haría al inicio de la reanudación, cuando el Barcelona fue un vendaval alumbrado por el genio de Lamine. El '10' se sacó un centro al segundo palo que Gordon remató fuera y otro en la jugada siguiente que Fermín, esta vez sí, cabeceó a gol. Y tres minutos después regalaba a Gordon el tercero tras superar a Eren Elmali con un amago de rabona sobre la línea de fondo.

El extremo azulgrana prosiguió con su particular exhibición de Balón de Oro en Estambul, con toda suerte de regates y pases que prácticamente eran medio gol, como el que acabó con el 1-4, obra del recién ingresado a Adeyemi, quien aprovechó un mal control de Gabriel Jesus para batir a Çakir a veinticinco minutos para el final.

Ahí acabó el partido, porque el Barcelona, consciente de lo que se le viene encima -Betis, PSG y Real Madrid en apenas doce días- aflojaba el pie del acelerador, mientras el Galatasaray perseguía sombras y el caliente Ali Sami Yen, hoy congelado ante la insultante superioridad azulgrana, empezaba a vaciar sus gradas.

Los de Flick, que tienen una cuenta pendiente con esta Champions, suman seis puntos de seis posibles, con nueve goles a favor y dos en contra. Y se postulan, esta vez sí, con el rival a batir y uno de los claros favoritos al título.

Un equipo cada vez más maduro que esta noche hizo una demostración de personalidad cuando el fútbol, que a veces tiene razones que la razón no entiende, lo puso unos minutos contra las cuerdas en uno de los grandes escenarios de Europa.

- Ficha técnica:

1 - Galatasaray: Çakir; Baris Yilmaz (Sallai, min.67), Davinson Sánchez, Jakobs, Elmali; Lemina (Ugochukwu, min.58), Torreira (Nhaga, min.81); Akgün (Sané, min.58), Batrakov (Sara, min.58), Leao; y Osimhen.

4 - Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia (Kounde, min.74), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri (Bernal, min.74); Lamine Yamal, Fermín, (Gavi, min.82) Gordon (Adeyemi, min.59); Dani Olmo (Gabriel Jesus, min.59).

Goles: 1-0, min.28: Batrakov. 1-1, min.43: Cancelo. 1-2, min.50: Fermín López. 1-3, min.53: Gordon. 1-4, min.65: Adeyemi.

Árbitro: Marco Guida. Amonestó a Leao, por parte del Galatasaray (min.64).

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en el Ali Sami Yen de Estambul. EFE

(foto)

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