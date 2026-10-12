Vox celebra que el Supremo le dé la razón con la 'ley de nietos' y que las elecciones se celebren "sin fraude"

02/10/2025 El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé POLITICA VOX

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Vox ha celebrado este lunes que el Tribunal Supremo le haya dado la razón acerca de la suspensión del voto de los nacionalizados con la 'ley de nietos' y se ha congratulado de que las elecciones generales del 29 de noviembre se vayan a celebrar "sin fraude" y "sin alteraciones del censo".

De esta forma ha reaccionado el partido de Santiago Abascal tras conocer que el alto tribunal mantiene la suspensión del voto de los nacionalizados por esta ley, tras la petición de Vox y de Iustitia Europa.

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Para Vox, que ha destacado que se trata de una "gigante victoria judicial" frente al Gobierno de Pedro Sánchez, el alto tribunal ha hecho "justicia".

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha celebrado la decisión y ha señalado que se han estimado las alegaciones de Vox frente a la Abogacía del Estado y el Gobierno porque "no se puede aceptar una alteración del censo electoral".

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Además, ha hecho un llamamiento a la participación en las próximas elecciones: "El 29 de noviembre todos a votar y a votar en las urnas solo los españoles, sin fraude y sin alteraciones del censo".

En su perfil de la red social X, Buxadé ha reiterado también que "nadie puede invocar su torpeza, su desidia e incumplimiento culpable, en su propio beneficio", y ha reclamado elecciones "limpias", "sin trampas" y un censo electoral "transparente".

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