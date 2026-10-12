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Sánchez ve más movilización progresista que en 2023 y está convencido de que "no solo van a ganar sino a gobernar"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "muy optimista" de cara a las elecciones del 29 de noviembre ante la movilización progresista que percibe en las calles, mayor que en 2023, y porque el PP está perdiendo votos aunque las encuestas estén intentando "animar" a su líder, Alberto Núñez Feijóo.

En conversación con los periodistas durante la recepción en el Palacio Real tras el desfile por la Fiesta Nacional, el presidente ha asegurado que "la campaña y el debate están donde quiere el PSOE" y se ha mostrado "gratamente sorprendido" de la movilización progresista que percibe en las calles, que no se veía desde 2019.

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Según ha comentado, ve al PP "con muchos nervios y descalificando" y ha sostenido que si las encuestas sitúan a los 'populares' con clara ventaja es para "animar" a Feijóo, ya que los datos internos que manejan en el PSOE son otros, algo que han ratificado otros miembros del Ejecutivo.

Para Sánchez, "la fuga de votos del PP hacia Vox es brutal", al tiempo que ha incidido en que los de Alberto Núñez Feijóo "están comprando todos los marcos a la ultraderecha" y ya están demostrando que "su campaña va de Sánchez". El PSOE, ha añadido, va a hacer "una campaña positiva, de optimismo" porque, ha recalcado, "el miedo no gana elecciones".

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"No solo vamos a ganar sino que vamos a gobernar", ha asegurado, tras recordar que las encuestas previas a las elecciones del 23-J también apuntaban a una mayoría clara para PP y Vox y finalmente no sumaron. Además, ha dicho que aspiran incluso a controlar también el Senado, donde esta legislatura el PP tenía mayoría absoluta.

Sánchez ha insistido en que la derecha está jugando a "descalificar, la insultar y a propagar bulos" y se ha mostrado de que la mayoría de los ciudadanos "no abraza" la perspectiva neoliberal que propugnan PP y Vox. "Eso se va a haber reflejado el próximo 29 de noviembre", ha afirmado el presidente, que ha asegurado que encara esta campaña con "muchas ganas y muy ilusionado".

El presidente no ha querido entrar a valorar la división en las fuerzas a la izquierda de su partido, que no han conseguido pactar un candidato único de consenso. "Respeto su autonomía", ha afirmado, insistiendo una vez más en la "unidad" y la movilización que se aprecia en las calles y plazas, donde lo que se demanda es "una mayoría mucho más amplia" desde el punto de vista progresista en las Cortes.

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