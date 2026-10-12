Hoy será noticia. Martes, 13 de octubre

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REYES CEUTA

Los reyes emprenden, tras la Fiesta Nacional, su histórico viaje a Ceuta y Melilla

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Ceuta (EFE).- Los reyes emprenden este martes su histórico viaje a Ceuta y Melilla, un día después de la Fiesta Nacional con la intención de expresar su apoyo y cariño a los ceutíes ante lo que Felipe VI calificó de inaceptable violación de una frontera española y europea y de normalizar su presencia en las dos ciudades autónomas.

Ceuta y Melilla llevan 19 años sin recibir la visita de un jefe del Estado, desde que Juan Carlos I y doña Sofía viajaron en 2007, y en esta ocasión, además, los reyes pernoctarán en Ceuta, algo nunca ocurrido en democracia.

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LEY NIETOS

Reacciones encontradas entre los partidos tras la decisión del Supremo sobre la ley de nietos

Madrid (EFE).- La decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos ha suscitado reacciones encontradas entre los partidos políticos.

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Una resolución judicial que cobra protagonismo en precampaña electoral.

ELECCIONES GENERALES

Continúa en el aire la posible unidad en las izquierdas

Madrid (EFE).- La posible unidad en las izquierdas sigue en el aire después de que Frente Amplio haya designado a Ada Colau como candidata a las elecciones generales, con la puerta abierta a Podemos.

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Partido, éste último, que ha cerrado un acuerdo con ERC para colaborar en Cataluña, con Irene Montero y Gabriel Rufián haciendo campaña juntos.

GOBIERNO LEGISLATURA

El Consejo de Ministros aborda proyectos que han quedado pendientes con el adelanto electoral

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros aborda este martes proyectos que han quedado pendientes con el adelanto electoral.

El Gobierno está decidido a seguir tomando medidas y aprobando iniciativas hasta que se celebren las elecciones el 29 de noviembre.

HUELGA GENERAL

CCOO y UGT informan sobre la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre

Madrid (EFE).- Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, comparecen este martes en rueda de prensa para dar los detalles de la convocatoria de huelga general que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre.

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Una convocatoria que ambos dirigentes sindicales reconocen como atípica por la motivación, surgida de la movilización social tras el desahucio de Maricarmen, y porque se producirá a poco más de dos semanas de las elecciones generales del 29N.

JUICIO LEZO

Comienza el primer juicio a Ignacio González por el caso de corrupción Lezo

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional inicia este martes el primer juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, por el que fue detenido en 2017 y estuvo más de seis meses en prisión provisional.

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En este juicio, la Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para Ignacio González, para un hermano y un cuñado suyos y para otros dos acusados por dos supuestos delitos de cohecho.

JUVENTUD TECNOLOGÍAS

Presentación de los resultados del estudio 'Educación digital en la infancia y la adolescencia'

Madrid (EFE).- La fundación Fad Juventud y Netflix presentan este martes los resultados del estudio 'Educación digital en la infancia y la adolescencia'.

Estudio que analiza los usos de las tecnologías digitales entre niños, niñas y adolescentes, así como las oportunidades y riesgos que perciben sus familias.

ISRAEL PALESTINA

Exposición de la fotoperiodista palestina asesinada Fatma Hassona

Málaga (EFE).- Presentación de la exposición de fotografías de la fotoperiodista palestina asesinada Fatma Hassona, con más de cincuenta imágenes.

Cincuenta fotos con las que documentó y mostró al mundo la situación de la población de Gaza en el conflicto con Israel.

PREMIO LORCA

Fallo del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca

Granada (EFE).- El jurado del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca da a conocer este martes al ganador de su vigésimo tercera edición, a la que han concurrido autores de 14 países de habla hispana.

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En la pasada edición, el poeta Jaime Siles fue declarado ganador por un jurado que valoró su erudición, su dominio técnico del lenguaje poético y su aportación singular a la tradición lírica hispánica desde una perspectiva moderna y cosmopolita.

EXPOSICIÓN HUELLAS

Inauguración de la exposición 'Huellas del tiempo'

Burgos (EFE).- Obras de Picasso, Miró, Tapies o Chillida integran el catálogo de la exposición 'Huellas del Tiempo' que la entidad financiera ABANCA reúne para su muestra en la Catedral de Burgos.

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La inauguración institucional de la exposición se llevará a cabo en la sala de exposiciones del Arco de Santa María, en el Ayuntamiento de Burgos.

EL TIEMPO

Tiempo estable con lluvias débiles en Baleares, Canarias y el Cantábrico

Madrid (EFE).- Este martes continúa la estabilidad en buena parte del país, a excepción de alguna precipitación débil en el Cantábrico, este peninsular, Baleares y Canarias; una jornada en la que también se esperan rachas fuertes de viento en el Estrecho y zonas expuestas del archipiélago canario.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la presencia de un anticiclón dejará una situación de estabilidad con predominio de cielos poco nubosos o despejados, así como probables brumas y bancos de niebla matinales en el tercio norte peninsular, más persistentes en las costas gallegas, y localmente en el Mediterráneo.

EFE

plv