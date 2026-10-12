Hou es noticia en España (22:15 horas)

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LEY NIETOS

El Supremo mantiene la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos

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El Gobierno lamenta la decisión del TS de mantener suspenso el voto por la ley de nietos

Feijóo celebra que el Supremo ponga "límite a la irresponsabilidad" con la ley de nietos

PSOE lamenta que nietos de exiliados del franquismo no voten y los de los franquistas sí

Vox cree que el Supremo ha hecho justicia en la ley de nietos para unas elecciones limpias

FIESTA NACIONAL

Los ciudadanos se vuelcan con las Fuerzas Armadas en un desfile con insultos a Sánchez

Sánchez reivindica una España plural el 12-O: "Llevamos nuestros derechos por bandera"

Los reyes reciben a más de mil invitados en el Palacio Real por la Fiesta Nacional

Illa, en el 12 de octubre: "Cataluña siempre estará ahí para defender a la España plural"

Vox pide a los catalanes "olvidar rencillas" ante la "amenaza de la invasión migratoria"

Miles de personas marchan en Barcelona por el 12-O con banderas de España y de Ceuta

Asociaciones de militares urgen "dignificar" la profesión con mejores retribuciones

ESPAÑA MARRUECOS

Sánchez confirma que buques de guerra marroquíes entraron en Ceuta a finales de julio

ELECCIONES GENERALES

Pedro Sánchez dice que no veía al electorado progresista tan movilizado desde 2019

Feijóo subraya su optimismo ante las elecciones y ve al PP más "enchufado" que en 2023

Podemos y ERC pactan colaborar en las generales con Rufián y Montero haciendo actos juntos

Frente Amplio designa a Colau de candidata en las generales pero sigue abierto a Podemos

IU y Sumar son optimistas con la posibilidad de que Podemos se una a Frente Amplio

Rufián: Hay tiempo para una colaboración entre izquierdas soberanistas y españolas real

Comuns acusa a Rufián de dividir la izquierda y apoya a Colau como líder de Frente Ampliopalabras)

La militancia de la CUP ratifica la decisión de no concurrir a las elecciones generales

CRISIS VIVIENDA

Un policía herido y dos detenidos en la jornada más tensa en 17 días de acampada

REYES CEUTA

El rey, ilusionado con el viaje a Ceuta y Melilla

Los reyes emprenden, tras la Fiesta Nacional, su histórico viaje a Ceuta y Melilla

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Abascal exige desde Ceuta militarizar la frontera y expulsar a los migrantes irregulares

Más de 300 migrantes desalojados de la explanada del Guano de Ceuta regresan a Marruecos

Denuncian ante la Fiscalía que decenas de menores migrantes duermen en la calle en Melilla

La Guardia Civil destaca la resistencia de Melilla al "asalto" de 6.000 migrantes en julio

AVE INCENDIO

Restablecida parcialmente la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras incendio

VIVIENDA TURÍSTICA

Las plazas en viviendas turísticas bajaron en verano en casi 33.000, un 8 % sobre 2025

BANCA SINDICATOS

CCOO inicia esta semana movilizaciones en la banca en la antesala de un 'otoño caliente'

FORD VALENCIA

Ford Valencia inicia una nueva era de la mano del grupo chino Geely en su 50 aniversario

SUCESOS ROBOS

Desarticulan un grupo criminal que cometía robos en casas de futbolistas en Cataluña

EDUCACIÓN LECTOESCRITURA

Enseñar bien a leer y escribir es clave para aprender a pensar, crear y comprender mejor

TRÁFICO PUENTE

Normalidad en las carreteras al comienzo de la operación retorno del puente del Pilar

TIEMPO OTOÑO

El otoño deja una semana estable con precipitaciones en Baleares, litoral este y sureste

PILAR 2026

La Virgen del Pilar reina en una Ofrenda marcada por el buen tiempo y la devoción

CÓMIC IBÁÑEZ

Una edición inédita de Ibáñez trae en elecciones el descrédito de las promesas políticas

GUSTAVO DUDAMEL

Gustavo Dudamel ofrece su primer concierto en España al frente de la New York Philharmonic

MODA TENDENCIAS

'Gym' sofisticado, el estilo 'athleisure' amplía su recorrido

EFE

ess/fp

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