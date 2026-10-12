Hou es noticia en España (22:15 horas)

LEY NIETOS
El Supremo mantiene la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos
PUBLICIDAD
El Gobierno lamenta la decisión del TS de mantener suspenso el voto por la ley de nietos
Feijóo celebra que el Supremo ponga "límite a la irresponsabilidad" con la ley de nietos
PSOE lamenta que nietos de exiliados del franquismo no voten y los de los franquistas sí
Vox cree que el Supremo ha hecho justicia en la ley de nietos para unas elecciones limpias
FIESTA NACIONAL
Los ciudadanos se vuelcan con las Fuerzas Armadas en un desfile con insultos a Sánchez
Sánchez reivindica una España plural el 12-O: "Llevamos nuestros derechos por bandera"
Los reyes reciben a más de mil invitados en el Palacio Real por la Fiesta Nacional
Illa, en el 12 de octubre: "Cataluña siempre estará ahí para defender a la España plural"
Vox pide a los catalanes "olvidar rencillas" ante la "amenaza de la invasión migratoria"
Miles de personas marchan en Barcelona por el 12-O con banderas de España y de Ceuta
Asociaciones de militares urgen "dignificar" la profesión con mejores retribuciones
ESPAÑA MARRUECOS
Sánchez confirma que buques de guerra marroquíes entraron en Ceuta a finales de julio
ELECCIONES GENERALES
Pedro Sánchez dice que no veía al electorado progresista tan movilizado desde 2019
Feijóo subraya su optimismo ante las elecciones y ve al PP más "enchufado" que en 2023
Podemos y ERC pactan colaborar en las generales con Rufián y Montero haciendo actos juntos
Frente Amplio designa a Colau de candidata en las generales pero sigue abierto a Podemos
IU y Sumar son optimistas con la posibilidad de que Podemos se una a Frente Amplio
Rufián: Hay tiempo para una colaboración entre izquierdas soberanistas y españolas real
Comuns acusa a Rufián de dividir la izquierda y apoya a Colau como líder de Frente Ampliopalabras)
La militancia de la CUP ratifica la decisión de no concurrir a las elecciones generales
CRISIS VIVIENDA
Un policía herido y dos detenidos en la jornada más tensa en 17 días de acampada
REYES CEUTA
El rey, ilusionado con el viaje a Ceuta y Melilla
Los reyes emprenden, tras la Fiesta Nacional, su histórico viaje a Ceuta y Melilla
SOCIEDAD INMIGRACIÓN
Abascal exige desde Ceuta militarizar la frontera y expulsar a los migrantes irregulares
Más de 300 migrantes desalojados de la explanada del Guano de Ceuta regresan a Marruecos
Denuncian ante la Fiscalía que decenas de menores migrantes duermen en la calle en Melilla
La Guardia Civil destaca la resistencia de Melilla al "asalto" de 6.000 migrantes en julio
AVE INCENDIO
Restablecida parcialmente la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras incendio
VIVIENDA TURÍSTICA
Las plazas en viviendas turísticas bajaron en verano en casi 33.000, un 8 % sobre 2025
BANCA SINDICATOS
CCOO inicia esta semana movilizaciones en la banca en la antesala de un 'otoño caliente'
FORD VALENCIA
Ford Valencia inicia una nueva era de la mano del grupo chino Geely en su 50 aniversario
SUCESOS ROBOS
Desarticulan un grupo criminal que cometía robos en casas de futbolistas en Cataluña
EDUCACIÓN LECTOESCRITURA
Enseñar bien a leer y escribir es clave para aprender a pensar, crear y comprender mejor
TRÁFICO PUENTE
Normalidad en las carreteras al comienzo de la operación retorno del puente del Pilar
TIEMPO OTOÑO
El otoño deja una semana estable con precipitaciones en Baleares, litoral este y sureste
PILAR 2026
La Virgen del Pilar reina en una Ofrenda marcada por el buen tiempo y la devoción
CÓMIC IBÁÑEZ
Una edición inédita de Ibáñez trae en elecciones el descrédito de las promesas políticas
GUSTAVO DUDAMEL
Gustavo Dudamel ofrece su primer concierto en España al frente de la New York Philharmonic
MODA TENDENCIAS
'Gym' sofisticado, el estilo 'athleisure' amplía su recorrido
EFE
ess/fp
Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86
Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.
En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.
Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD