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Granada y Málaga levantan sus acampadas por la vivienda y Sevilla continúa con la protesta

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Sevilla, 12 oct (EFE).- Las acampadas impulsadas para reclamar medidas en defensa del derecho a la vivienda tras el desahucio de Maricarmen se han levantado en Granada y Málaga, mientras continúan en la plaza de la Encarnación de Sevilla con unas 200 tiendas.

En Granada, las organizaciones y personas que han impulsado la acampada por la vivienda instalada desde el pasado 3 de octubre en el Palacio de Congresos de Granada han decidido acabar con esta medida de protesta para preparar la huelga general.

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En un comunicado, han anunciado que el abandono de este espacio de movilización "no supone un paso atrás" y han hecho un llamamiento a preparar la huelga.

"No concebimos la acampada como un fin en sí mismo, sino como un medio para elevar el nivel de lucha, acumular fuerzas y abrir nuevas posibilidades de movilización. Entendemos que ha alcanzado sus límites tácticos", han expuesto.

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Las organizaciones han señalado que las movilizaciones de estas semanas son el resultado de décadas de violencias acumuladas contra la clase obrera y de una crisis de la vivienda que se ha vuelto insostenible y han reivindicado la lucha sostenida para situar la emergencia habitacional en el centro del debate público.

"Si hoy la crisis de la vivienda ocupa el centro del debate, no es porque las instituciones hayan decidido abordarla sino porque llevamos años organizándonos", han resumido.

"Nos vamos porque la lucha va más allá del Palacio de Congresos. Nos vamos más fuertes, más unidas y con ganas de luchar", han asegurado.

En Málaga también han decidido acabar con la acampada por la vivienda para preparar la huelga general: "Hay mucho trabajo por delante y necesitamos toda nuestra energía", ha indicado a EFE Isabel Torralbo, portavoz de 'Un techo por derecho'.

Torralbo ha explicado que todos los lunes se reunirán en asamblea para preparar la huelga y se ha mostrado satisfecha de que los sindicatos mayoritarios se hayan sumado a esta protesta convocada para el 11 de noviembre.

Antes de levantar las tiendas este domingo, realizaron un concierto junto a la acampada en la plaza de la Constitución por 'Un techo por derecho'.

Sevilla es así la única ciudad andaluza que mantiene la acampada, sin fecha prevista para su levantamiento. "Vamos decidiendo día a día", ha indicado a EFE su portavoz Niklas Rodríguez.

Unas 200 tiendas, según sus cálculos, permanecen en Las Setas, en la plaza de la Encarnación, con la protesta. EFE

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