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EL PCE pospone su congreso hasta después del 29N para centrarse en el "éxito de la huelga general y del Frente Amplio"

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El Comité Central del Partido Comunista de España (PCE) ha decidido la suspensión del XXII Congreso hasta los días 20 y 21 de febrero para centrarse así en el "éxito de la huelga general" del próximo 11 de noviembre "y del Frente Amplio" previo a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

Así lo ha decidido en una reunión urgente y extraordinaria celebrada este lunes "ante la situación sobrevenida" por los comicios y la huelga general por la vivienda prevista para el 11 de noviembre, que ha calificado como "un reto para conseguir un avance cualitativo en la lucha de clases junto al movimiento obrero y sindical organizado", según ha recogido en un comunicado.

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En este sentido, ha enfatizado en que la "misión" del PCE pasa por "participar activamente e intentar dirigir la lucha de clases" que "se encuentra en un momento álgido de confrontación entre las fuerzas del capital y las de clase obrera"; y que se traduce actualmente, según el partido, en " la lucha contra la especulación de la vivienda y el rentismo".

Pero también, destacan, en "la construcción de un bloque histórico antifascista que impida una mayoría política y social de la derecha y la ultraderecha que sería sumamente nociva para la clase trabajadora".

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Por ello, han acordado posponer el congreso porque de lo contrario sería una "irresponsabilidad" al implicar "desatender prioridades políticas" del partido, así como "sumergir" al PCE en "en un trabajo interiorizado despegado de la realidad política y alejado de las necesidades de la clase obrera".

Las reuniones ya programadas seguirán adelante pero con el objetivo de preparar la huelga general y la precampaña y campaña previa a las elecciones del 29N. El 9 de diciembre se reanudarán las conferencias territoriales que tendrán de plazo hasta el 24 de enero de 2027.

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