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El pacto entre Rufián y Montero descoloca a Frente Amplio en su intento de sumar a Podemos

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Sol Carreras

Madrid, 12 oct (EFE).- El pacto entre ERC y Podemos para colaborar en Cataluña en las próximas elecciones generales, que incluye un tándem electoral entre Gabriel Rufián e Irene Montero para hacer campaña juntos, descoloca a los partidos de la nueva coalición Frente Amplio en su intento de sumar a los morados.

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Rufián llevaba tiempo defendiendo la unidad de toda la izquierda alternativa al PSOE en las próximas elecciones generales, pero finalmente ha cerrado un pacto de colaboración solo con Podemos ante el adelanto electoral del próximo 29 de noviembre, en el que figura él mismo como candidato de ERC.

El acuerdo, anunciado este lunes por ERC y Podemos, supone que ambos partidos irán juntos en las listas electorales por las circunscripciones catalanas, mientras que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la número dos de los morados, Irene Montero, harán equipo en actos de campaña.

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Este pacto descoloca a la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio, a tan solo cuatro días de que se cierre el plazo para registrar alianzas electorales, el próximo viernes 16 de octubre.

Pero los cuatro partidos que integran por el momento Frente Amplio (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes) siguen tendiendo la mano a los morados.

"El que se tiene que decidir es Podemos. Hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con (Gabriel) Rufián no encaja", ha señalado la líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, en una entrevista en TVE.

Muy molestos, los comunes han acusado a Rufián de hacer "todo lo posible para dividir" a las izquierdas, han asegurado que ellos se presentarán en Cataluña dentro de Frente Amplio y han reafirmado su apuesta por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como cabeza de lista de esta coalición, en la que esperan incorporar a Podemos.

"Desde Comuns estamos trabajando por una candidatura amplia que incluya a todas las formaciones con las que venimos trabajando los últimos meses y a todas las fuerzas políticas que hicieron posible la derrota de la derecha en 2023", han señalado.

En Más Madrid rehúsan pronunciarse sobre el pacto entre ERC y Podemos, mientras que el líder de IU, Antonio Maíllo, ha comentado en una entrevista en RNE que no cree que esta alianza influya en Frente Amplio, ya que considera que Rufián "va a empujar para que haya una sola propuesta política y electoral" el 29N.

Por su parte, Rufián ha asegurado en X que va a intentar que haya "una colaboración entre las izquierdas soberanistas y españolas real hasta el final".

"Porque esto jamás fue de cambiarle el nombre a algo que ya existía y ya está", ha añadido, entre críticas a Frente Amplio.

Las dificultades que afronta ahora Frente Amplio son dos: por un lado, la posibilidad de incorporar a Podemos, que prioriza su tándem electoral con Rufián y sigue ofreciendo primarias abiertas para elegir a un candidato conjunto, y por otro lado la lista por Madrid.

El nombre de Colau genera consenso dentro de Frente Amplio como cabeza de cartel, pero Más Madrid propuso que fuera como número uno por Barcelona, algo poco habitual ya que lo tradicional es que el candidato a Presidencia de Gobierno vaya como número uno por Madrid.

Para tratar de desatascar las negociaciones y llegar a un acuerdo, Más Madrid planteó el domingo por primera vez que Podemos se incorporara a la lista por Madrid, además de IU y Movimiento Sumar, y que encabezara esta candidatura Emilio Delgado con Mónica García como número dos, ambos de la formación madrileña.

Esta propuesta ha sido bien recibida por Movimiento Sumar mientras que IU se ha limitado a respaldar a Colau como cabeza de cartel, sin más concreciones.

Y fuentes de Podemos han señalado a EFE que apuestan por Montero como candidata por Madrid, aunque abiertos a sumar a más gente al reciente tándem alcanzando con Rufián, que confían en que sea un revulsivo electoral.

Por su parte, Colau señaló hace días que aceptaría liderar Frente Amplio si estaba dentro Podemos y pidió a Rufián que se implicara con esta coalición a nivel estatal para sacar adelante un "proyecto ilusionante de la izquierda". EFE

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