Clavijo denuncia la ausencia de reacción del Gobierno ante el repunte migratorio

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Santa Cruz de Tenerife, 12 oct (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado este lunes lo que considera "ausencia de reacción" del Gobierno ante el repunte migratorio después de que hayan llegado a las costas de las islas más de 3.800 migrantes desde el comienzo de septiembre.

Clavijo, que ha hecho estas declaraciones en Madrid, donde participa en los actos con motivo de la Fiesta Nacional, ha advertido que con el nuevo pacto migratorio europeo "se puede recrudecer" el "efecto retención" en los territorios y las regiones fronterizas, que, a su juicio, es lo que busca la Unión Europea.

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"Nos preocupa mucho que tengamos un final de año como 2024", cuando llegaron 47.000 personas a las costas canarias, ha dicho el presidente canario, quien ha añadido que está a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez reaccione ante "este nuevo brote migratorio". EFE