Casi la mitad de las futbolistas se plantea dejarlo por salud mental, según FIFPRO

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Madrid, 12 oct (EFE).- Casi la mitad de las futbolistas se plantea abandonar el deporte prematuramente, en concreto el 46 % de ellas por su salud mental, según publicó en su informe de 2026 FIFPRO, el sindicato mundial que representa a las jugadoras profesionales.

La publicación recoge las valoraciones de 791 jugadoras de 40 países distintos durante la temporada 2025-2026 y destaca, principalmente, que los principales motivos que les llevan a abandonar el fútbol son financieros, el estrés psicológico y poder compaginar el trabajo con la vida personal.

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Precisamente, en las entrevistas afirmaron que “el crecimiento del fútbol conlleva nuevas presiones como una mayor carga de trabajo y el acoso en las redes sociales, así como que los clubes no cuentan con las medidas de protección necesarias para hacer frente a estos cambios”, explica el documento.

Además, solo el 62 % de las futbolistas se considera profesional, el salario medio mensual a nivel global es de 2570 dólares (unos 2297 euros), mientras que en concreto en España el salario mínimo la pasada campaña fue de 1958€.

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Esto lleva a que el 90 % haya terminado la educación obligatoria y más de la mitad tengan una carrera universitaria para poder tener una alternativa con la que ganarse la vida más allá del fútbol. De hecho, casi un tercio lo compagina con otro trabajo.

La media de duración de los contratos con los clubes apenas es de año y medio.

Como nota más positiva, el estudio refleja una gran evolución en el apoyo a la maternidad en los últimos años.

Alex Culvin, director de fútbol femenino de FIFPRO, reflexionó que este deporte “ha dado pasos importantes”, pero consideró que “aún queda mucho por hacer” y que “muchas jugadoras están sufriendo una gran incertidumbre en sus carreras”.

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“No se trata sólo de que las jugadoras ganen lo suficiente para ganarse la vida con el fútbol, sino también de garantizar que dispongan de un entorno seguro y estable. Cuando cuentan con condiciones laborales que protegen su salud en el trabajo, esto tiene un efecto positivo en su rendimiento. Cuanto más ayudemos a las jugadoras a desarrollar todo su potencial, más se beneficiará el fútbol femenino”, declaró Culvin.

El citado informe, que analiza las condiciones laborales en el fútbol femenino, también resaltó que el “crecimiento no se ha distribuido de manera equitativa y que la precariedad” sigue afectando a la “mayoría de las futbolistas”, pese a que según Deloitte se prevé que los ingresos mundiales en 2027 lleguen a los 1000 millones de dólares.

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Los resultados muestran, además, que casi la mitad de las deportistas no dispone de un plan de pensiones, lo que contribuye a su inseguridad financiera al finalizar una carrera que ya de por sí es precaria y relativamente corta. EFE