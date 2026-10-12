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5-0. El Real Valladolid renace a costa de un Albacete muy perdido

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Inés Morencia

Valladolid, 12 oct (EFE).- El Real Valladolid renació este lunes con una 'manita' ante el Albacete, que no pudo hacer valer lo de "a entrenador nuevo, victoria segura", y que se mostró muy perdido ante un conjunto local crecido y con protagonismo de sus canteranos.

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El equipo visitante llegaba al José Zorrilla con solo un punto en su casillero y con otro entrenador, Joseba Etxeberría, quien, entre otros cambios, sacó a Diego Mariño como titular en la portería.

Los dos conjuntos salieron con la premisa de controlar el balón y la presión se repartió entre ambos, aunque fueron los blanquivioletas los que cogieron las riendas del choque, imponiendo mucho ritmo y velocidad.

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Esa intensidad se tradujo en un primer gol de los vallisoletanos, fruto de una buena jugada desde el lateral derecho, iniciada por Alejo y continuada por Ojeda, quien lanzó un perfecto centro para que Ponceau rematara de cabeza con gran potencia.

Un 1-0 que impulsó todavía más a un Real Valladolid que se mostraba muy seguro y confiado y que, ocho minutos después, logró otro tanto, también de cabeza, tras un córner milimétrico de Víctor Júnior que definió a la perfección David Torres.

Los locales se gustaban, mucho, y aprovecharon ese empuje para asediar el área rival con tanto peligro que, en el minuto 31, Arnu subió el tercer gol al marcador blanquivioleta, fruto de una gran combinación entre Víctor Júnior y Ponceau, que remató el canterano.

A pesar del evidente dominio local, el Albacete no bajó los brazos y peleó para encontrar opciones de recortar la renta local, pero ni Albarracín, cuyo disparo desvió Aceves, ni Víctor Valverde da Silva, que se topó con el larguero, lo lograron.

Ante esa reacción visitante, el Real Valladolid recuperó la tensión y siguió ampliando su renta con un gol de Latasa tras una escapada de Garri por el lateral izquierdo.

Así, se llegó al descanso con un 4-0 y los aplausos de la afición local, que disfrutaba de una exhibición de los suyos después de mucho tiempo.

La alegría siguió creciendo entre los blanquivioletas porque, en el minuto 54, Arnu sumó otro tanto al electrónico del Zorrilla, de nuevo tras un buen pase de Víctor Júnior. Un 5-0 ante el que poco pudo hacer ya un Albacete frustrado y hundido.

No es que no pelease, que sí lo hizo, pero le pesó mucho esa losa de malos resultados y, además, se topó con un Real Valladolid ávido de goles y de agradar a sus seguidores.

- Ficha técnica:

5 - Real Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Garriel (Homam, m.74); Juric; Thiago Ojeda (Lachuer, m.61), Víctor Jr (Yeray, m.74), Ponceau (De Rooij, m.68); Arnu (Barberá, m.68), Latasa.

0 - Albacete Balompié: Diego Mariño; Fran Gámez (Agustín Albarracín, m.13), Vallejo, Lluís López, Carlos Neva; Corpas, San Bartolomé (Sergio Ortuño, m.59), Pacheco (Javier Villar, m.78), V.V da Silva (Dani Bernabéu, m.78); Soberón, Rober (Álex Rubio, m.59).

Goles: 1-0, m.13: Ponceau. 2-0, m.22: David Torres. 3-0, m.32: Arnu. 4-0, m.36: Latasa. 5-0, m.54: Arnu.

Árbitro: Daniel Miranda Bolaño. Amonestó a los locales Iván Alejo (m.77) y De Rooij (m.82), y a los visitantes Pacheco (m.30), Albarracín (m.40), Corpas (m.42) y Ortuño (m.62).

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio José Zorrilla ante 16.575 espectadores. EFE

mim/ism

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