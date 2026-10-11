Máximo Quiles vence en Indonesia y se proclama campeón del mundo

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////// Corrige tercer clasificado ////

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) se ha adjudicado la victoria en el Gran Premio de Indonesia de Moto3, disputado en el circuito de Mandalika, que le permite proclamarse matemáticamente campeón del mundo a cinco grandes premios del final de la temporada.

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Junto a Quiles, en el podio, acabaron sus máximos rivales en el campeonato, los españoles David Almansa (KTM) y Brian Uriarte (KTM). EFE