Flick, premiado como mejor entrenador del mes en la última sesión antes de volar a Turquía

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Barcelona, 11 oct (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, recibió este domingo el premio que le acredita como el mejor entrenador de septiembre en LaLiga EA Sports y dirigió la última sesión antes de volar a Estambul para enfrentarse el martes al Galatasaray en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Tras derrotar el sábado por la tarde al Getafe en el Spotify Camp Nou (3-0), los titulares llevaron a cabo trabajo de recuperación y de compensación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, mientras que los suplentes hicieron más ejercicios sobre el césped.

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En este segundo grupo también se encuentra el centrocampista Frenkie de Jong, que sigue acumulando sesiones con el colectivo, aunque aún no ha recibido el alta médica por la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió durante el Mundial y no se le espera antes del partido contra el Betis del próximo sábado.

El Barcelona, vencedor de los nueve partidos que ha disputado entre todas las competiciones, viajará este lunes a Estambul, donde Flick y el defensa Pau Cubarsí atenderán a los medios de comunicación por la tarde antes de completar el último entrenamiento previo al partido sobre el césped del estadio Ali Sami Yen. EFE

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