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Condenan a una pareja que abandonó a su bebé recién nacida en una explanada en Málaga

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Málaga, 11 oct (EFE).- Una pareja ha sido condenada por la Audiencia Provincial de Málaga a siete años de prisión para cada uno de ellos por abandonar a su bebé recién nacida en una explanada de hormigón sin alimentarla y a la intemperie en octubre de 2023.

El Tribunal considera que los acusados eran consciente de la posibilidad de que falleciera dada la hora en que se produjo el abandono (de madrugada), las condiciones climatológicas y la posibilidad de que la bebé no fuera encontrada, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

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Los acusados han sido condenados por un delito de homicidio en grado de tentativa y, además de la pena de prisión, se les prohíbe aproximarse a la víctima a una distancia inferior de 500 metros durante diez años y libertad vigilada, a cumplir con posterioridad a la pena de cárcel impuesta, por diez años.

Los progenitores, ambos en situación irregular en España, eran pareja y primero residieron en Córdoba, aunque posteriormente el padre se trasladó a Fuengirola (Málaga) y por ello se solían ver los fines de semana en Córdoba o Fuengirola.

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El 13 de octubre de 2023 la madre se trasladó hasta Málaga donde se reunió con su pareja, vieron un evento deportivo en la capital y se quedaron por la zona porque no tenían dinero para trasladarse a Fuengirola,

En los hechos probados se indica que los procesados abandonaron a la bebé sobre las 00:5 horas de la madrugada del 13 al 14 de octubre tras dar a luz la mujer instantes antes.

La acusada cubrió al bebé con una toalla y una especie de sudadera que encontró por el camino y la abandonaron sin realizar ninguna llamada a los servicios sanitarios de urgencias, ni solicitar auxilio de cualquier persona que pudiera encontrarse en la zona, en un lugar cercano a la estación de tren de Málaga.

La menor fue encontrada aún con vida entre unos arbustos por un viandante que oyó su leve llanto, sobre las 8:30 horas de ese mismo día, 14 de octubre, y la tapó inmediatamente para que no tuviera frío hasta que llegaron los servicios de emergencias.

El particular alertó al 112 de que había encontrado a una bebé y explicó que estaba en el suelo, llorando y que todavía tenía el cordón umbilical.

La menor fue trasladada por la Policía Nacional al Hospital Materno Infantil para su atención médica, donde quedó ingresada para pruebas médicas y, según aseguraron en su día los servicios sanitarios, cuando le dieron algo de alimentación, la aceptó inmediatamente y con ganas. EFE

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