Amos Kipruto se corona en el Maratón de Chicago

Chicago (EE.UU.), 11 oct (EFE).- El keniano Amos Kipruto dominó este domingo la 48 edición del Maratón de Chicago, uno de los ocho 'majors' de la temporada, y se llevó la segunda prueba de su carrera en esta categoría, después de Londres 2022.
Kipruto paró el cronómetro en 2 horas, un minuto y siete segundos y firmó su primera victoria en Chicago, después de acabar segundo en 2025 y tercero en 2024.
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El keniano destronó al ugandés Jacob Kiplimo en un Maratón que reunió a 55.000 corredores en la ciudad estadounidense. EFE
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