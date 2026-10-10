Paraguay golea 1-5 a El Salvador en el primero de sus dos partidos amistosos

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Redacción deportes, 9 oct (EFE).- La selección femenina de Paraguay goleó este viernes por 1-5 a su similar de El Salvador, con una destacada actuación de Claudia Martínez y un doblete de la atacante Lourdes González, en el primero de los dos partidos que jugarán estos combinados en la ventana de amistosos de la FIFA.

Las suramericanas, guiadas esta noche en el estadio Cuscatlán de San Salvador por la habilidosa 'Claudinha' Martínez, remontaron el tanto inicial de Abigail López, que adelantó a la Selecta a los 22 minutos con un preciso remate dentro del área tras la asistencia de Brenda Cerén.

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La diana de López desató el júbilo de los seguidores locales, pero el festejo duró poco.

Solo cuatro minutos después, Lourdes González anotó su primera diana de la noche tras controlar dentro del área un pase largo de Martínez y rematar con potencia al palo izquierdo de la guardameta Riley Meléndez.

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Y a los 30 minutos de juego, la atacante del Vasco da Gama brasileño completó su doblete cuando avanzó con rapidez por el sector izquierdo, ingresó al área y sacó otro potente disparo que dejó sin opciones a Meléndez.

Tras el descanso, El Salvador mostró mayor voluntad de pisar el área rival, aunque no tuvo efectividad para igualar la pizarra.

Paraguay, en cambio, amplió la ventaja en la primera llegada de peligro que tuvo en el segundo tiempo.

Lo hizo a los 55 minutos y por intermedio de Monserrath Ayala, quien ingresó al área y remató colocado al poste izquierdo de Meléndez.

Mientras que en la fracción 68, Camila Barbosa anotó la cuarta diana paraguaya al rematar de cabeza un tiro libre botado desde unos 35 metros.

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Deisy Sánchez marcó el último gol albirrojo esta noche en una jugada personal en la que acarreó la pelota de izquierda a derecha y remató con fuerza al borde del área.

Estas dos selecciones volverán a enfrentarse el próximo lunes en el mismo escenario, pero se anticipan cambios en las alineaciones iniciales para probar jugadoras.

Para El Salvador, los partidos sirven de preparación para el choque del venidero 27 de noviembre en Texas ante Estados Unidos por los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, que otorga 4 billetes directos a la Copa del Mundo femenina del año entrante en Brasil. EFE

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