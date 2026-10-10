Bordalás: "No hemos competido como debíamos"

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Barcelona, 10 oct (EFE).- El entrenador del Getafe, José Bordalás, admitió que su equipo no compitió como debía en la derrota (3-0) contra el Barcelona y lamentó los errores defensivos que cometieron sus jugadores en los tres tantos que marcó su rival.

"Estoy enfadado, no solo por el resultado, sino porque no hemos competido como debíamos, a pesar de enfrentarnos al Barcelona y jugar en el Camp Nou", aseveró el técnico del conjunto madrileño en la rueda de prensa posterior al encuentro.

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El entrenador alicantino calificó de "tiro al pie" las concesiones defensivas que dieron sus pupilos, especialmente en el primer tanto, obra de Anthony Gordon en el minuto 2, y en el segundo que anotó Gabriel Jesus.

"Hemos encajado en el primer minuto y el segundo gol es un regalo. No podemos permitirnos encajar estos goles. Contra el Barça, los detalles marcan mucho. Al final, no hemos encarado el partido como debíamos. No estoy nada contento. No me voy a camuflar, soy un ganador y mi equipo debe ser reconocible. Hoy no lo ha sido", subrayó.

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Preguntado por el central Zaid Romero, que fue sustituido en el minuto 37 por molestias, Bordalás explicó que, a la espera de las pruebas médicas, todo apunta a que el argentino sufre una lesión en la zona del recto anterior.

El técnico del Getafe también elogió al azulgrana Lamine Yamal y destacó que es un "jugador muy joven, que seguramente crezca mucho más en el futuro y posiblemente pueda ser el mejor jugador del mundo". EFE

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