Andreeva pone fin a la sorpresa de Bartunkova y alcanza la final de Pekín

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Pekín, 10 oct (EFE).- La rusa Mirra Andreeva (n.5), pupila de la española Conchita Martínez y cuarta favorita, derrotó este sábado a la checa Nikola Bartunkova (n.34) por un doble 6-2 y alcanzó su primera final del Abierto de China.

En una hora y 14 minutos sobre la pista dura de la central Diamond en Pekín, Andreeva desactivó las dejadas y las subidas a la red de la revelación del torneo, ante unas gradas ocupadas en tres cuartas partes de su capacidad.

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Bartunkova, que había eliminado a la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.2) y a su compatriota Karolina Muchova (n.8), intentó incomodar a la rusa con cambios de ritmo y ataques hacia delante. Sin embargo, sus dejadas dejaron demasiadas pelotas a media pista y sus voleas encontraron enfrente una defensa capaz de responder con globos y golpes que la superaban en la red.

Andreeva se adelantó 4-0, aunque tuvo que disputar catorce puntos en el cuarto juego y esperar a que dos dobles faltas consecutivas de la checa resolvieran la pelea por el servicio.

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Bartunkova reaccionó con una rotura en blanco y redujo la distancia a 4-2. La rusa cortó esa recuperación sin ceder un punto en su siguiente turno de saque y cerró al resto, después de castigar otra dejada demasiado alta con una derecha paralela.

La checa sostuvo mejor el comienzo de la segunda manga, pero volvió a perder el servicio para el 3-1. Andreeva confirmó la ventaja con una derecha paralela en carrera que superó a su rival en la red, una respuesta que resumió las dificultades de Bartunkova para convertir sus ataques en puntos.

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La rusa terminó también al resto, en su segunda bola de partido, y frenó la búsqueda de una primera final del circuito para la checa.

A sus 19 años, Andreeva suma cincuenta victorias esta temporada y disputará su cuarta final WTA 1000. Campeona este año de Roland Garros, Adelaide y Linz, ya tiene asegurada su clasificación para las Finales WTA.

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En la final se enfrentará a la ganadora del encuentro entre la gran esperanza local, la china Zheng Qinwen (n.54), campeona olímpica, y la belga Elise Mertens (n.19). EFE

(foto)