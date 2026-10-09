Vox pide al Senado que eleve una solicitud a la Comisión de Venecia sobre la ley de nietos

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Madrid, 9 oct (EFE).- Vox ha pedido este viernes que el Senado eleve una solicitud a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para que emita un "dictamen urgente" sobre "la transparencia y fiabilidad" del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), la aplicación de la ley de nietos y los criterios para asignar las distintas circunscripciones a los electores en el extranjero.

Para ello, ha registrado ante la Mesa de la Diputación Permanente del Senado una solicitud para que el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, eleve dicha petición a la comisión, indica la formación de Santiago Abascal en un comunicado.

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La iniciativa ha sido presentada después de que el Tribunal Supremo acordase el pasado 10 de septiembre suspender cautelarmente las inscripciones en el CERA derivadas de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

Vox considera "urgente obtener un pronunciamiento" de la comisión antes de las elecciones generales sobre las “garantías de legalidad, objetividad, trazabilidad y control efectivo” de la denominada ley de nietos.

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Según la formación que lidera Abascal, el voto extranjero ha pasado de los 2.328.260 electores en las generales de 2023 a 2.736.522 el 1 de julio de 2026, es decir, supone un incremento de 408.262 electores.EFE