Verstappen saldrá primero en la prueba sprint de Singapur

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Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.

Verstappen dominó la calificación para la carrera corta, en cuya decisiva tercera ronda (SQ3) cubrió -con el en esta ocasión preceptivo neumático de compuesto blando- los 4.927 metros de la pista urbana de Marina Bay en un minuto, 31 segundos y 156 milésimas,120 menos que el inglés George Russell (Mercedes), segundo en el Mundial, a 84 puntos de su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, que arrancará séptimo.

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Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, y Carlos Sainz (Williams) saldrán decimoquinto y vigésimo segundo, respectivamente, en una carrera programada a un recorrido de muy poco más de un tercio de la larga; es decir: 21 vueltas, para completar 103,4 kilómetros.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá undécimo, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) lo hará desde la vigésima posición, en una prueba en la que puntuarán los ocho primeros. El ganador se llevará ocho puntos; el segundo, siete; y así sucesivamente, de forma decreciente, hasta el octavo, que sumará uno. EFE

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