PSOE estudia presentarse al Senado en lista conjunta con otras formaciones de izquierda para evitar mayoría del PP

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El PSOE está barajando participar en una lista unitaria junto a otras formaciones de izquierda para presentarse a las elecciones al Senado y así intentar hacerse con el control de la Cámara Alta, en la que el PP cuenta ahora con mayoría absoluta.

Fuentes de Ferraz admiten que están analizando "todas las alternativas y escenarios" para ganar las elecciones generales del 29 de noviembre tanto en el Congreso como en el Senado, después del adelanto anunciado este lunes por el presidente Pedro Sánchez.

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Recalcan además que el PP ha hecho un uso "espurio" del Senado durante esta legislatura, donde ha impulsado comisiones de investigación sobre los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE, como el llamado 'caso Koldo'.

Los 'populares' se han valido de su mayoría para llamar a comparecer al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o el exnúmero tres del partido Santos Cerdán. También al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de octubre de 2025.

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El PSOE deja por tanto la puerta abierta a integrarse en una lista conjunta de la izquierda, aunque todavía está por despejarse cómo va a presentarse a las generales ese espacio político, que todavía no ha elegido un candidato ni ha cerrado el mapa de alianzas.

Los socialistas tienen apenas una semana, hasta el 16 de octubre, para tomar una decisión, según los plazos que marca el calendario electoral para presentar coaliciones.

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