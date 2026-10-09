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Igualdad confirma el asesinato de la mujer de 37 años en Cuenca como crimen machista

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Madrid, 9 oct (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha confirmado este viernes como crimen machista el asesinato de la mujer de 37 años en Valverde de Júcar (Cuenca), por lo que la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas asciende a 42 en 2026.

La mujer asesinada, que tenía dos hijas menores de edad y se encontraba en trámites de separación, no estaba en el sistema Viogén y no constaban denuncias previas, según ha informado Igualdad.

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Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas en 2026 por violencia machista asciende a 42 y a 1.383 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 32 en 2026 y a 542 desde 2013.

El padre de la mujer fue el que alertó y cuando la Guardia Civil llegó al domicilio, a las 20:25 horas de este jueves, encontró los cuerpos de la mujer y de su pareja, ambos de nacionalidad rumana.

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresan en un comunicado su "más rotunda condena" y su "absoluto" rechazo ante estos nuevos feminicidios machistas.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. EFE

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