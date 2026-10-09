Exdirector de la Guardia Civil dice que no vio delito en el informe del caso Cuarteles

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Madrid, 9 oct (EFE).- El exdirector general de la Guardia Civil José Manuel Holgado ha asegurado este viernes que se archivó el primer informe de 2017 sobre las presuntas irregularidades en la contratación de obras en acuartelamientos, que se investigan en el llamado caso Cuarteles, porque no apreció delito alguno.

Así lo ha señalado en el juicio sobre este caso que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se investiga si el teniente general Pedro Vázquez Jarava favoreció al empresario Tejera de León con la adjudicación irregular de 120 contratos menores entre 2008 y 2019 en 13 comandancias repartidas por el territorio español por un valor total de 3,3 millones de euros, presuntamente a cambio de dádivas como viajes, entregas de dinero en efectivo o entradas para la final de la Champions League.

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Este informe recopilaba la información obtenida por la división de Asuntos Económicos de la Guardia Civil y las pesquisas pertinentes del Servicio de Asuntos Internos y fue archivado en diciembre de 2017 tras un documento elaborado por la Subdirección de Apoyo que dirigía por Vázquez Jarava.

Holgado ha explicado que pese a no recordar el contenido de estos informes, no advirtió "delito" alguno más allá de "una mala praxis administrativa", y, aunque no ha podido confirmar que leyese este primer borrador, ha explicado que en ocasiones "venía todo conformado" por las subdirecciones y él tan solo ejecutaba "una firma rápida".

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Tras el archivo de este primer borrador, Holgado ha descrito cómo desde Asuntos Económicos le insistieron para investigar dichas adjudicaciones, ante lo que ordenó que "siguiesen observando" y que "se parasen las adjudicaciones" a las empresas de Tejera de León.

Sin embargo, ha añadido que con motivo de la moción de censura en el año 2018 no se pudieron llegar a cortar estas relaciones empresariales.

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Asimismo, el que fuera director del instituto armado entre noviembre de 2016 y junio de 2018 ha mantenido que esta decisión fue "indudablemente con conocimiento" de quien entonces era su número dos.

Este viernes han testificado varias personas que han enumerado los pagos en metálico hacia Vázquez Jarava, como los 14.000 euros entregados por la compra de un coche comprado al hijo del teniente general, un préstamo para la compra de una vivienda en Cádiz o el pago de una herencia familiar.

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El juicio continuará el próximo martes con los testimonios del que fue jefe de la Comandancia de Ávila Carlos Alonso, quien estuvo imputado en la causa hasta enero de 2025, así como con las de los exjefes de las comandancias Badajoz, Alicante, Algeciras y Huelva, entre otros. EFE