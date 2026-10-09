Citan a declarar al director de Quirón Prevención en la causa contra González Amador por presuntos delitos de corrupción

30/06/2026 La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). González Amador comparece ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid en calidad de testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

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El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha citado a declarar el 3 diciembre al director general de Quirón Prevención, Fernando Javier Camino, en calidad de investigado en el marco de la investigación a su socio Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

Así consta en la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el magistrado da a las partes ahora cinco días para presentar alegaciones. De esta manera continúa en instrucción la pieza separada en la que se investiga un presunto delito de corrupción en los negocios.

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Esta línea de investigación se abrió a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que apuntaba a posibles irregularidades en la adquisición en 2020 de la sociedad Círculo de Belleza SL, una operación por la que la empresa de González Amador abonó cerca de medio millón de euros por una sociedad que apenas tenía actividad.

La magistrada acordó en un auto abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para "ocultar unos ingresos" del Grupo Quirón que debían haber sido declarados. Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.

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La resolución analiza "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".

La acusación popular entiende que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber "una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención".

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