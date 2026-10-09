Aznar traslada en Malta su idea de cambio constitucional "totalmente inevitable" si sigue el actual gobierno de España

09/10/2026 El expresidente del Gobierno y del PP y actual presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, interviene este viernes en el Global Summit sobre turismo y viajes del WTTC, que se celebra estos días en La Valeta (Malta) POLITICA EUROPA MALTA FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS

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El expresidente del Gobierno y del PP y actual presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha insistido este viernes en Malta en que un cambio constitucional resulta "totalmente inevitable" en España si se mantiene el actual Ejecutivo. Sin mencionar de forma explícita al presidente Pedro Sánchez ni al Partido Socialista, Aznar ha recalcado además la trascendencia de los comicios generales del 29 de noviembre, los cuales ha calificado como los "más importantes desde el comienzo de la transición".

Así lo ha manifestado durante su participación en la cumbre anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que celebra en La Valeta su edición número 26 ante un millar de participantes -entre ellos más de un centenar de líderes globales empresariales y gubernamentales-, al ser preguntado al respecto por el presidente del organismo internacional, Manfredi Lefebvre d'Ovidio.

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Aznar ha reconocido que, aunque no le agrada abordar cuestiones de política nacional fuera de España, haría una excepción. Asimismo, ha afirmado que no cambia fácilmente de opinión y ha valorado la coyuntura política del país. "Durante los últimos ocho años, bajo este Gobierno se ha creado una coalición radical de socialistas, comunistas, separatistas y exterroristas que no cree en el sistema constitucional ni en la monarquía parlamentaria; tampoco en la unidad del país", ha remarcado en el auditorio del Mediterranean Conference Centre.

"Los populistas quieren establecer una confederación de diferentes repúblicas", ha abundado el exmandatario español. En su intervención, ha reiterado el mensaje lanzado días atrás en Sevilla durante el ciclo '1936: la guerra que perdimos todos', celebrado en la Fundación Cajasol. Además, ha sostenido que si Madrid es una expresión de libertad se debe a la gestión de la administración regional, lo que explica, en sus palabras, la obsesión del Gobierno central con esta comunidad.

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En relación con el contexto global, marcado por la polarización, la fragmentación y las tensiones arancelarias, Aznar ha destacado la importancia de las relaciones personales frente al entorno digital. "Las redes sociales pueden ser un buen complemento, pero no sustituyen a las relaciones personales", ha señalado durante la conversación, centrada en el liderazgo en un entorno cambiante.

RESILIENCIA DEL TURISMO

Entre las autoridades gubernamentales participantes en el foro se ha encontrado el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, quien ha calificado el turismo como un sector estratégico para Europa por su papel en la cohesión territorial y en la economía. Tzitzikostas ha detallado que en Grecia esta actividad ronda el 25% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que en el conjunto de la Unión Europea genera 20 millones de empleos y suma cinco millones de empresas dedicadas directa o indirectamente al sector.

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El comisario europeo ha destacado asimismo que el turismo representa el 18% de las exportaciones de servicios en varios Estados miembros y aporta beneficios a sectores como el transporte, la construcción y el comercio minorista, impulsando la actividad en zonas rurales y costeras.

En cuanto a los retos del sector, Tzitzikostas ha señalado la falta de cualificación, la escasez de mano de obra, el cambio climático y la inestabilidad derivada de conflictos geopolíticos que inciden en la confianza de los viajeros. Pese a estas dificultades, ha resaltado que la industria ha demostrado una notable resiliencia, recordando que el año pasado fue el mejor de la historia para el turismo internacional al representar el 10% de la economía global. Por último, ha adelantado que la próxima semana presentarán la primera Estrategia Europea de Turismo.

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TRUDEAU APUESTA POR MEJORES RELACIONES ENTRE GOBIERNOS

La apertura de la segunda jornada de la cumbre ha corrido a cargo del ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau, quien se ha mostrado crítico con las restricciones fronterizas de Estados Unidos. Trudeau ha argumentado que estas medidas han llevado a muchos canadienses a buscar otros destinos, provocando una caída de la demanda de hasta el 20% en las aerolíneas estadounidenses.

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El ex primer ministro canadiense ha explicado que numerosos ciudadanos sienten preocupación al cruzar la frontera por primera vez, pese a que las relaciones comerciales entre ambos países han sido sólidas en los últimos años. En contrapunto, Trudeau ha puesto como ejemplo la eliminación de visados para ciudadanos mexicanos durante su mandato y la importancia de dicha medida, aspecto recordado también por la consejera delegada de WTTC, la mexicana Gloria Guevara, encargada de moderar el diálogo.

Trudeau ha señalado que el éxito del reciente Mundial de fútbol organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México demuestra que para atraer ingresos un Gobierno debe mostrarse abierto al mundo. Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de cuidar el trato directo entre mandatarios. "Los lazos comerciales están muy bien, pero los personales importan más", ha afirmado.

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En esta línea, ha valorado de forma positiva encuentros como la cumbre del WTTC por favorecer las interacciones humanas en espacios informales. "Me da igual que sean dos líderes mundiales o dos empresas competidoras", ha apuntado.

El ex mandatario ha centrado gran parte de su intervención en esta idea, subrayando que mantener conversaciones regulares con otros presidentes para abordar diversos asuntos o agilizar trámites burocráticos resulta beneficioso tanto en el ámbito profesional como en el personal. A instancias de la moderadora, Trudeau ha recomendado visitar Montreal y ha ensalzado el carácter acogedor de los canadienses, más allá de la presencia de lagos, montañas y nieve habituales en su país natal.

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PARTICIPACIÓN DE TURESPAÑA

Turespaña también ha contado con representación en el foro a través de su director general, Miguel Sanz. Durante su intervención, Sanz ha manifestado que España no rechaza la llegada de más visitantes, sino que exige a las autoridades competentes gestionar la actividad de forma más eficiente en beneficio de las ciudades.

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Sanz ha explicado que los distintos tipos de demanda turística generan impactos diversos en los destinos y ha abogado por apoyar al sector privado en sus inversiones para transformar el modelo español hacia una mayor sostenibilidad económica, social y ambiental.

En este sentido, ha defendido las iniciativas que aporten valor a los proyectos sociales y económicos de los destinos. "Más que pasar de un enfoque centrado en la empresa a uno centrado en el visitante, ahora nos encontramos ante un entorno multipolar, un verdadero ecosistema", ha añadido.

La representación de Turespaña se ha enmarcado en el panel de expertos 'Gestión responsable de destinos: el tipo correcto de crecimiento', en el que también han intervenido Aqeel Al-Shibani (Autoridad Saudí de Turismo), Caroline Beteta (Visit California) y Carlo Micallef (Autoridad de Turismo de Malta), entre otros ponentes.