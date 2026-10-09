1-3. Zalazar y Suárez lideran la remontada del Sporting ante el Braga

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Lisboa, 9 oct (EFE).- El uruguayo Rodrigo Zalazar y el colombiano Luis Suárez lideraron este viernes al Sporting en su remontada y triunfo por 1-3 en su visita al Braga, en el arranque de la octava jornada de la Liga de Portugal.

El clásico entre el Sporting de Braga y el Sporting de Portugal no empezó de la mejor manera para los visitantes, ya que en el minuto 41 el equipo del técnico mallorquín Carlos Vicens se adelantó en el marcador gracias a un gol en propia puerta del portero Rui Silva, ex del Betis.

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Ante el marcador en contra y la superioridad del Braga al comienzo de la segunda mitad, el Sporting recurrió a Suárez y a los uruguayos Maxi Araújo y Zalazar, que habían comenzado el partido en el banquillo debido a sus recientes compromisos con sus selecciones.

Estos cambios surtieron efecto inmediato, y el empate llegó en el 66' por obra de Suárez, que marcó de cabeza el 1-1 y sumó su séptimo partido consecutivo marcando con la camiseta verdiblanca.

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El 1-2 fue anotado en el 71', con otro gol en propia puerta, pero con mérito para Rodrigo Zalazar, muy abucheado en su reencuentro con su antiguo equipo.

El 'charrúa' nacido en la ciudad española de Albacete arrancó por la banda derecha hacia el área y, al centrar raso, vio cómo el portero del Braga, Bernardo Fontes, marcaba el segundo autogol de la noche.

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Zalazar volvió a ser protagonista en el 82', cuando se internó desde su campo hasta el área rival y marcó el 1-3 definitivo, aunque tras el tanto fue sustituido por molestias en el muslo.

Tras dos jornadas con empates, el Sporting vuelve a la senda de la victoria y asciende al segundo puesto, con 18 puntos, dos más que el Benfica, que se enfrentará al Vitória de Guimarães el domingo, mientras que el Braga (7º) se aleja del objetivo de subir al podio. EFE

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