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Tenso enfrentamiento entre Ayuso y Más Madrid en la Asamblea tras la muerte de Maricarmen

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Madrid, 8 oct (EFE).- La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado en el pleno de la Asamblea regional que "en las calles de Madrid no va a haber paz" tras la muerte de Maricarmen, lo que ha provocado un tenso enfrentamiento con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que ha preguntado si les "están amenazando físicamente".

Durante su intervención en la sesión del control al gobierno madrileño de este jueves en la Asamblea regional, la portavoz de Más Madrid ha asegurado que el día que desahuciaron a Maricarmen Abascal "algo empezó a romperse" y, tras su muerte este miércoles, "se ha roto del todo".

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"Para eso sirve la acampada en Sol que usted quiere desalojar y no puede. Para eso sirve la huelga general. El día que desahuciaron a Maricarmen algo empezó a romperse. Hoy se ha roto del todo. Hoy en España no hay consuelo para la gente buena y en las calles de Madrid no va a haber paz", ha afirmado Bergerot.

En su contestación tras la intervención de la portavoz de Más Madrid, Ayuso ha preguntado si con la advertencia de que no va a haber paz "nos están amenazando físicamente".

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En el mismo tono, y durante una intervención posterior, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache ha insistido preguntando a la portavoz de Más Madrid si "nos ha amenazado físicamente" para concluir, dirigiéndose a Bergerot, que "tenga el valor de hacerlo, de amenazarnos físicamente".

Junto a esa advertencia, la portavoz de Mas Madrid ha asegurado en su intervención que "hoy el decreto Maricarmen está vigente a pesar de ustedes y gracias a la valentía de ella, que nunca se rindió" y ha situado a la mujer fallecida el miércoles como "el ejemplo a seguir, ese es el camino".

Bergerot ha reprochado al Partido Popular que los desahucios de Madrid "llevan su firma" porque "en todas y cada una de las ocasiones se han puesto del lado de los rentistas y de los fondos buitre en vez del lado de las familias trabajadoras".

Por su parte, Díaz Ayuso le ha dicho a Bergerot que Pedro Sánchez "les ha tomado el pelo" y que el espacio a la izquierda del PSOE "se va a quedar en las raspas" en las próximas elecciones generales "porque nadie quiere a los ultras".

"Podrán quemar lo que quieran, pero no van a quemar la voluntad de los madrileños", ha concluido la presidenta de la Comunidad. EFE

(Foto)

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