Los rectores urgen un pacto de Estado y un mínimo de financiación para las universidades

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Ruth del Moral

Madrid, 8 oct (EFE).- El presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Julián Garde, urge un pacto de Estado para financiar las universidades públicas y advierte de que las comunidades autónomas deben llegar a un mínimo, que podría ser de un 40 por ciento del total de la inversión.

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El adelanto electoral ha impacto en los planes que mantiene la CRUE con el Gobierno, como reconoce el nuevo presidente de la Conferencia de Rectores, Julián Garde, en una entrevista con EFE en la que avisa: "vamos a seguir reclamando exactamente lo mismo y con la misma intensidad, pero si un eventual cambio de Gobierno afectase de manera negativa a lo que defendemos, lo haremos saber sin ninguna duda".

Garde se muestra preocupado por la parálisis en la financiación a las universidades públicas y recuerda que la ley de Universidades (LOSU) mandató en 2023 crear una mesa de trabajo para establecer un calendario y llegar al 1 por ciento del PIB antes del 2030, lo que supone unos 4.000 millones de euros más al año.

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Una mesa que se ha reunido tres veces en tres años y que ahora ha quedado paralizada ante unas nuevas elecciones generales: "Llegar a un mínimo de financiación es fundamental. La vía más exitosa es que haya un pacto de Estado y se acuerde qué es lo que va a poner cada administración. Si no lo hacemos perderemos potencia como país".

Ve "interesante" el modelo de cooperación del programa que financia las ayudas 'María Goyri', en el que el Gobierno central aporta un 60 por ciento y las comunidades un 40 por ciento.

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"La CRUE está dispuesta a aportar todo lo que se considere necesario para saber exactamente de qué mínimos estamos hablando para seguir siendo el mayor centro investigador de nuestro país, porque el 80 por ciento de la investigación se hace en las universidades públicas", recalca, tras indicar que "por cada euro público que recibimos lo multiplicamos por cuatro".

"Todo está vinculado a la financiación, incluso poder tener una IA equitativa en la Universidad", argumenta.

Pero sobre todo destaca la necesidad de ofertar más plazas públicas, ya que como consecuencia de esa infrafinanciación "crónica" algunas familias buscan la vía privada.

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El presidente de CRUE y también rector de la Universidad de Castilla-La Mancha pide no perder de vista el problema de la vivienda para estudiantes y el decreto que reparte casi 45 millones para que seis universidades y un ayuntamiento puedan construir alojamientos a precios asequibles.

"Me consta que la ministra está muy sensibilizada. Espero que antes de las elecciones el Gobierno, siempre que el marco jurídico lo permita, apruebe el real decreto, porque es vital", remarca.

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Según este decreto la Universidad Autónoma de Madrid recibiría 13,36 millones, el Campus de Albacete de la UCLM 8,19 millones, la Universidad Pablo de Olavide 6,5 millones, la Universidad de Burgos 5,94 millones, la Jaume I de Castellón 4,45 millones, la Universidad de Jaén 3,56 millones y el Ayuntamiento de Lleida 2,97 millones.

Otros asuntos que también quedan en el aire son la convocatoria de los sexenios de transferencia, que para Garde debe ser compatible con la solicitud del otro sexenio de investigación y el nuevo decreto que anunció el presidente del Gobierno para aumentar la calidad de los grados y másteres universitarios y que el presidente de la CRUE cree que requiere más sosiego.

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CRUE incluye 77 universidades; 50 públicas y 27 privadas y su presidente valora un ambiente "tranquilo" dentro de la Conferencia, aunque reconoce que hay una gran diversidad.

"Yo creo que dentro de esa diversidad que existe ahora y que no existía hace algunos años debemos intentar normalizarla y ordenarla para que nuestro sistema siga siendo potente como ha sido hasta ahora", indica tras reconocer que no ve la creación de más universidades públicas "salvo que en algún momento se decida por interés común que alguna se desdoble".

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Garde aboga porque la universidad pública facilite una "pasarela" con los ciclos superiores de la FP, para que sus estudiantes puedan cursar un grado con horarios flexibles, al tiempo que pone en valor el impulso que se ha dado a las microcredenciales.

Precisamente, CRUE trabaja en una 'ventanilla única' para dar a conocer la oferta de todas las microcredenciales que tiene la universidad.

Y sobre la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) deja claro que es "imposible" un mismo examen: "Y quien lo piense es que no conoce el sistema", aunque ve margen para unificar procedimientos, tanto en las fechas de la prueba como en los plazos de las preinscripciones y las matriculaciones. EFE

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