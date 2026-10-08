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Los Forqué darán comienzo a la temporada de premios de cine y tele el 19 de diciembre

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Madrid, 8 oct (EFE).- La temporada de premios de cine y televisión en España arranca un año más con los Premios Forqué, impulsados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), que cumplirán su 32ª edición en una ceremonia que tendrá lugar el 19 de diciembre en el Palacio Municipal Ifema de Madrid.

Tras el reconocimiento otorgado en la pasada edición a 'Los domingos' como mejor película de ficción, y a 'Anatomía de un instante', como mejor serie de ficción, los galardones afrontan una nueva convocatoria en la que volverán a premiar la diversidad y la calidad de la producción audiovisual realizada durante el último año.

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A los premiados en las categorías actorales para largometrajes, entre los que destacaron el año pasado José Ramón Soroiz ('Maspalomas') y Patricia López Arnaiz ('Los domingos') —además de Javier Cámara ('Yakarta') y Esperanza Pedreño ('Poquita Fe) en producciones seriadas— les sucederán nuevos intérpretes.

Otras producciones reconocidas de la pasada edición fueron 'Decorado', premio a mejor largometraje de animación; 'Flores para Antonio', galardonado como mejor largometraje documental; 'Ángulo Muerto', mejor cortometraje de ficción; 'Belén', mejor película iberoamericana, y 'Sorda', reconocida con el premio al cine y educación en valores.

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Se concederá también la Medalla de Oro que, con carácter honorífico, EGEDA entrega anualmente a una destacada figura de la producción española. En la pasada edición, este reconocimiento fue concedido a la productora Emma Lustres.

Egeda es la entidad sin ánimo de lucro para la gestión de derechos de los productores audiovisuales. Creó estos galardones en 1996 con el objetivo de difundir la importancia de la industria audiovisual y cinematográfica española, impulsar la figura del productor y premiar cada año a las mejores producciones españolas por sus valores técnicos y artísticos.

La 32ª edición de los Premios Forqué está organizada por Egeda con la participación del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y RTVE, y cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, de FIPCA y AIE, así como el apoyo de sus patrocinadores. EFE

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