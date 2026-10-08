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La reina Sofía preside la entrega de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre 2026

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Madrid, 8 oct (EFE).- La reina Sofía ha presidido este jueves la entrega de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre, en la que la nadadora Teresa Perales ha sido distinguida en la categoría 'A toda una vida profesional', por una trayectoria marcada por la excelencia deportiva y por su capacidad de superación.

Perales, quien el pasado mes de septiembre consiguió su medalla número 100 al proclamarse campeona de Europa en los 50 metros espalda en Kocaeli (Turquía), perdió la movilidad de sus piernas a los 19 años, a causa de una neuropatía, y encontró en la natación una vocación.

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Ha participado en siete Juegos Paralímicos, en los que ha conseguido 28 medallas, además de sumar otras 23 en el Campeonato Mundial de Natación Adaptada y 49 en el Europeo de Natación Paralímpica. Actualmente prepara su participación en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles de 2028.

Al recoger el premio José Manuel Martínez Martínez, Perales (Zaragoza, 1975) ha reflexionado sobre el significado de una carrera deportiva que, más allá de las medallas, ha estado marcada "por el aprendizaje y las personas que le han acompañado durante el camino", según ha informado la Fundación Mapfre en un comunicado.

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"No aspiro a que dentro de cien años alguien recuerde cuántas medallas ganó Teresa Perales. Me conformo con algo mucho más sencillo: que alguien recuerde un abrazo, una conversación, un pequeño gesto", ha señalado.

La deportista también ha dicho sentirse orgullosa de "haber contribuido a cambiar la mirada sobre la discapacidad".

En esta edición también han sido galardonados tres proyectos con impacto social: Ayúdame3D (mejor proyecto o iniciativa por su impacto social); AESLEME (mejor entidad por su trayectoria social) y Cortijo Guadiana (premio a la mejor iniciativa del sector agropecuario).

Ayúdame3D utiliza la impresión 3D para diseñar y entregar gratuitamente productos de apoyo personalizados que mejoran la autonomía y la calidad de vida de personas con discapacidad, especialmente de quienes no pueden acceder a prótesis y otros dispositivos por su elevado coste.

La Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) trabaja para prevenir lesiones graves derivadas de accidentes de tráfico mediante programas de sensibilización. También ofrece apoyo a las víctimas y las orienta en su adaptación a la nueva realidad y en su inclusión laboral social.

Cortijo Guadiana ha desarrollado un sistema de producción de aceite de oliva virgen extra 'premium' que combina agricultura regenerativa, innovación y conservación del entorno. Desde 2005 impulsa una estrategia para recuperar el terreno, usar el agua de forma eficiente y reducir el impacto ambiental del olivar frente al cambio climático. EFE

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