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La Diputación Permanente del Congreso sí guardará un minuto de silencio por Maricarmen

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Madrid, 8 oct (EFE).- La Diputación Permanente del Congreso, que se reunirá el viernes 16 para debatir la convalidación de dos decretos ley sí guardará un minuto de silencio en memoria de Maricarmen, fallecida a los 87 años tras ser desahuciada hace dos semanas, a diferencia de otras cámaras legislativas.

Fuentes parlamentarias han confirmado a EFE que el órgano presidido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, recordará a esta mujer al comienzo de la sesión, en la que también se mantendrá otro minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista, como hace el pleno cada vez que hay nuevos casos.

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La Diputación Permanente es el órgano que vela por los poderes de la Cámara en períodos inhábiles o cuando las Cortes están disueltas, como sucede ahora con la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

La celebración de minutos de silencio en las instituciones por Maricarmen, cuyo fallecimiento ha avivado las protestas por la crisis de la vivienda que desembocarán en una huelga general convocada para el 11 de noviembre, ha acaparado el debate político durante la jornada de hoy.

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Mientras el Congreso anuncia que sí lo respetará, no lo ha hecho la Diputación Permanente del Senado, con mayoría del PP y donde el PSOE había pedido guardar silencio en su memoria; tampoco lo ha aceptado el PP en la Asamblea de Madrid, aunque sí en las Cortes de Aragón. EFE

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