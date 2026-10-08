FundéuRAE: “búnker”, plurales “búnkers” y “búnkeres”

Guardar

Madrid, 08 oct (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que, con el sustantivo “búnker”, es adecuado emplear los plurales “búnkers” o “búnkeres”, ambos con tilde.

En la prensa pueden verse las dos formas, aunque no es infrecuente que aparezca “bunkers”, sin tilde: “Suiza está construyendo bunkers bajo los Alpes para proteger las fortunas de los millonarios”, “El país vecino de España que está comprando más bunkers que el resto de Europa” o “Suecia recupera los búnkeres de la Guerra Fría para reforzar su defensa civil”.

PUBLICIDAD

En cualquiera de sus acepciones, la palabra “búnker” cuenta con dos plurales válidos. La forma “búnkeres” sigue el patrón de otros sustantivos graves de dos sílabas, que añaden “-⁠es”. Sin embargo, también es posible optar por “búnkers”, como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, pues este y otros extranjerismos adaptados alternan las terminaciones “-⁠es” y “-⁠s” en plural.

En cualquier caso, ambos llevan tilde: “búnkeres” por ser esdrújula y “búnkers” por ser llana acabada en grupo consonántico.

Por tanto, los dos plurales son apropiados en los ejemplos del principio, pero en cualquier caso llevarían tilde: “Suiza está construyendo búnkers/búnkeres bajo los Alpes para proteger las fortunas de los millonarios”, “El país vecino de España que está comprando más búnkers/búnkeres que el resto de Europa” y “Suecia recupera los búnkers/búnkeres de la Guerra Fría para reforzar su defensa civil”.

PUBLICIDAD

Se recuerda que la misma obra antes citada recomienda no utilizar “búnquer”, por ser una opción minoritaria.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

PUBLICIDAD