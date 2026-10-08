El francés Mattéo Vercher, nuevo líder del Burgos Burpellet BH para 2027

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Burgos, 8 oct (EFE).- El Burgos Burpellet BH ha fichado al francés Mattéo Vercher, de 25 años, para la temporada 2027, un corredor de perfil escalador que llega al conjunto burgalés después de cuatro temporadas en las filas del TotalEnergies y que está llamado a asumir un papel de liderazgo, según anunció este jueves el equipo.

Vercher, nacido en Lyon en 2001, ha completado su mejor temporada como profesional en 2026, en la que ha sido segundo en la general del Tour de Luxemburgo y tercero en el Tour de Limousin, además de terminar undécimo en la París-Niza.

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El francés, que también fue duodécimo en el Tour del Jura y tercero en una etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, ha disputado este año su tercer Tour de Francia, en el que volvió a buscar protagonismo en las escapadas.

Su trayectoria incluye ya tres participaciones en la ronda francesa y un segundo puesto de etapa en 2024.

En aquella edición llegó a la segunda posición en Barcelonnette, en una jornada en la que se impuso el australiano Victor Campenaerts por delante de Vercher y del polaco Michal Kwiatkowski.

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El corredor francés comenzó su formación en las categorías inferiores de Vaulx-en-Velin y Material Velo, donde compaginó durante varios años la carretera con el ciclocross.

En 2022 dio un paso adelante con el Vendée U, con el que se proclamó campeón de Francia amateur y ganó los Tres Días de Cherburgo.

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Ese mismo año debutó como 'stagiaire' con el TotalEnergies y fue tercero en el Giro del Véneto.

En 2023 se incorporó definitivamente al profesionalismo con el conjunto francés y comenzó a acumular experiencia en pruebas de primer nivel, con un tercer puesto de etapa en el Tour de Ruanda y presencia en la escapada de la Amstel Gold Race.

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En 2024, además de su actuación en el Tour de Francia, fue séptimo en el GP Industria & Artigianato y se adjudicó la clasificación de la montaña del Tour de los Alpes Marítimos.

Su progresión se confirmó en 2025, cuando consiguió su primera victoria profesional en el Tour de Doubs, también fue sexto en la general de la Semana Coppi y Bartali, noveno en el Trofeo Laigueglia y octavo en el Tour de Kyushu, en la Vuelta a Asturias terminó segundo en la última etapa, por detrás de Marc Soler.

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El Burgos Burpellet BH incorpora así a un corredor que destaca especialmente en las carreras de montaña y las vueltas por etapas, aunque también ha demostrado capacidad para disputar clásicas y buscar oportunidades desde las escapadas.

"En 2027 me incorporaré a un equipo que está mostrando un gran crecimiento. Tengo muchas ganas de seguir mejorando a nivel personal y de poder aportar al grupo", señaló Vercher en declaraciones ofrecidas por el Burgos BH.

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El francés cerrará así una etapa de cuatro temporadas en el TotalEnergies para incorporarse a un Burgos Burpellet BH que apuesta por él como una de sus principales referencias para 2027. EFE

vfr/mr/cmm