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El festival de cine fantástico de Sitges arranca este jueves con la cinta 'Found Alive'

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Sitges (Barcelona), 8 oct (EFE).- El festival internacional de cine fantástico de Sitges arranca este jueves con 'Found Alive', de Carlota Pereda, la película con la que se inaugura una edición repleta de títulos, diez días de cine de género y esperadas visitas de Hollywood, entre ellas Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Heather Graham.

Sir Peter Jackson ('El señor de los anillos') recibirá el sábado por la noche el gran premio Honorífico del festival en una sesión en la que mostrará una primera versión de la nueva restauración de 'Braindead' en 4K con entradas ya agotadas.

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Otra gran estrella que recibirá ese reconocimiento es Kevin Bacon, quien aprovechará para presentar 'Family Movie', una comedia de terror protagonizada por él mismo junto con su mujer, Kyra Sedgwick, y sus hijos, Sosie y Travis Bacon.

Nuevo título llevará también a Sitges el actor cómico y veterano director de cine Danny DeVito ('Matilda'), en este caso 'Drag', cinta a competición y que protagoniza junto a su hija, Lucy DeVito.

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En la competición de la selección oficial, además de veteranos como Hirokazu Koreeda, destacan también las españolas 'Las hijas', de Daniel Romero; '11', de Clàudia y Paula Serra o 'Upiro', que firma Oscar Martínez.

Más allá de las proyecciones, los organizadores han querido destacar los encuentros especiales organizados para fans, como el monográfico dedicado al rodaje de 'Blue Velvet' junto al maquillador Jeff Goodwin, o la conmemoración del 30 aniversario de 'Tesis' con la presencia de Alejandro Amenábar, Eduardo Noriega y Fele Martínez.

Además de la famosa 'Zombie walk', que cumple 18 años el sábado 10 de octubre y volverá a reunir a miles de personas con maquillajes 'gore' por las calles de Sitges, donde ya ondean las banderolas del festival con una imagen que homenajea a 'Carrie', la cinta de Brian de Palma, en su 50 aniversario. EFE

(Foto)

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