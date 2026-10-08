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Chacarra brilla en el estreno del Abierto de España pese al dolor por su dedo roto

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(Corrige la DT4200 con el escocés Grant Forrest también empatado en el liderato)

Carlos Pérez Gil

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Madrid, 8 oct (EFE).- El madrileño Eugenio Chacarra demostró por qué es el golfista español más en forma de esta temporada al concluir este jueves la primera ronda del Abierto de España como líder, empatado con los escoceses Connor Syme y Grant Forrest, con -5, a pesar de sufrir durante buena parte del recorrido la molestia que le provoca la rotura que sufre en un dedo del pie derecho.

Chacarra, tercero en el ránking europeo, firmó una vuelta loca con dos ′eagles’, cuatro ′birdies’ y tres ′bogeys’ para un total de cinco bajo el par, un resultado sobresaliente que habría sido mejor de no haber padecido un intenso dolor al caminar debido a la lesión en los últimos doce hoyos del Real Club de Campo Villa de Madrid.

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A pesar de su prometedor comienzo en la prueba, el madrileño, de 26 años, abrió la puerta a la retirada para no arriesgar lo que resta de campaña, en la que tiene opciones de pugnar por el liderato de la ′Race to Dubai’, aunque ya tiene atada la tarjeta para disputar el PGA Tour estadounidense el próximo año.

″He hecho el esfuerzo de jugar porque es el Open de España, es un torneo que he soñado desde mi pequeño y es mi país, pero si hubiese sido otro torneo, no estaría jugando″, confesó Chacarra a los medios tras el suplicio padecido en la ronda matinal.

En el mismo turno participó el malagueño Ángel Ayora, otro de los jugadores emergentes, que finalizó con -4.

Como Chacarra, hizo dos ′eagles’ y añadió tres ′birdies’, en una vuelta que hubiera sido espectacular si no hubiera incluido tres ′bogeys’.

Tanto Chacarra como Ayora respondieron a la confianza que el capitán europeo de la Ryder Cup, el inglés Luke Donald, tiene depositada en ellos como posibles novatos para el enfrentamiento contra Estados Unidos del próximo año en Irlanda.

El tercer español que adquirió protagonismo fue el veterano Sergio García, quien se situó empatado con Ayora con -4.

″Contento de haber podido haber jugado bien en una tarde complicada, con un viento racheado, el campo blando y los ′greenes’ un poco pisados. Pero muy contento, sólido y con ganas de hacer más″, evaluó el castellonense para valorar todas sus facetas de juego.

García, de 46 años, saltó al campo madrileño estimulado también por el reto de volver a jugar la Ryder Cup, en la que ostenta el récord de puntos entre los europeos, y de buscar nuevos horizontes si se confirma su salida de LIV, la liga financiada hasta esta temporada por Arabia Saudí.

El ganador del Masters de Augusta de 2017 acumuló cuatro ′birdies’, un ′eagle’ y dos ′bogeys’ y dejó algunos golpes de gran calidad para deleite de la parroquia local.

Los únicos que lograron mantener el ritmo de Chacarra fueron Syme y Forrest, dos secundarios del circuito que tuvieron un rendimiento notable sobre el campo madrileño.

Sykme, en el puesto 392 del ránking mundial, llegó a ponerse líder en solitario con -6, pero un ′bogey’ en el penúltimo hoyo le hizo retroceder.

Entre las grandes estrellas que forman parte del plantel de este año en Madrid y compensan la ausencia del español Jon Rahm, aguantaron el tipo el irlandés Shane Lowry (-1) y el sueco Ludvig Aberg (par), mientras que el inglés Justin Rose acabó en +1 después de maquillar su mal comienzo.

El defensor del título, el también británico, Marco Penge, no tuvo su mejor día y acabó con +2, al igual que el estadounidense Patrick Reed, líder de la clasificación del circuito europeo.

Peor cara ofrecieron el belga Thomas Detry y el danés Nicolai Højgaard, con +3, así como el también norteamericano Bubba Watson (+4) y inglés Tyrrell Hatton (+5).

Además de finalizar cuarto empatado, con -4, el neozelandés Daniel Hillier tuvo una alegría doble, puesto que hizo un hoyo en uno en el 17 y se llevó un coche de alta gama valorado en unos 100.000 euros. EFE

(foto)

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