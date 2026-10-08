Albares reclama una Europa autónoma que apueste por la diplomacia y no por la guerra

Guardar

Vitoria, 8 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado una Europa autónoma, con soberanía, voz propia y capacidad de decisión "frente a coacciones externas" y que aporte "razón, diplomacia, diálogo y negociación allí donde otros buscan confrontación y guerra".

Albares ha clausurado este jueves en Vitoria una jornada sobre el papel de las ciudades en la construcción de la paz en el contexto de las tensiones geopolíticas actuales y los cambios en el orden internacional, un acto que ha empezado con un minuto de silencio por Maricarmen, la anciana fallecida ayer tras ser desahuciada el 23 de septiembre.

PUBLICIDAD

El ministro, que ha reivindicado la no dependencia de terceros en ámbitos estratégicos, ha considerado que Europa "tiene que dar un paso adelante y enarbolar las banderas por las que creció y nació este proyecto: la libertad, la paz y la justicia social".

Europa tiene que ser "una potencia mundial para el diálogo y la paz que muestre al mundo que es posible el crecimiento económico y la justicia social y que es posible la paz y la convivencia incluso entre pueblos que pasamos siglos en guerra"

PUBLICIDAD

"Hay una alternativa a las guerras comerciales y los enfrentamientos", que pasa por "acuerdo, el diálogo y el progreso compartido", ha dicho Albares, que ha arrancado su intervención en euskera.

El ministro ha emplazado a "hacer frente a la desinfomación" y también a "los extremismos y las injerencias externas que buscan dividirnos entre españoles y entre europeos para debilitarnos y para diluir" el proyecto de la Unión Europea.

PUBLICIDAD

Antes quienes "buscan erosionar la cohesión social y contaminar el debate público", es necesario "defender valores que nos definen, libertad, diversidad, tolerancia y justicia social".

En el mundo actual, ha añadido, hay dos alternativas muy claras. Una es el "bloque de la división y la confrontación", que niega derechos y "quiere volver a la ley del más fuerte"; y la otra la forman quienes defienden la paz y el diálogo frente al abuso y la fuerza.

PUBLICIDAD

Albares ha defendido la política exterior del Gobierno de España, que ha definido como "coherente" porque defiende en todos lo ámbitos la paz, la libertad y la humanidad como ha hecho -ha explicado- con su denuncia a la guerra en Palestina, su apoyo a Ucrania y su defensa del multilateralismo en el ámbito internacional.

Ha subrayado además la apuesta de España por que a partir del 1 de enero la ONU está liderada por primera vez por una mujer, algo que permitirá "saldar una deuda histórica con la mitad de la humanidad".EFE

PUBLICIDAD

(foto)