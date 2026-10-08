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Albares reclama una Europa autónoma que apueste por la diplomacia y no por la guerra

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Vitoria, 8 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado una Europa autónoma, con soberanía, voz propia y capacidad de decisión "frente a coacciones externas" y que aporte "razón, diplomacia, diálogo y negociación allí donde otros buscan confrontación y guerra".

Albares ha clausurado este jueves en Vitoria una jornada sobre el papel de las ciudades en la construcción de la paz en el contexto de las tensiones geopolíticas actuales y los cambios en el orden internacional, un acto que ha empezado con un minuto de silencio por Maricarmen, la anciana fallecida ayer tras ser desahuciada el 23 de septiembre.

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El ministro, que ha reivindicado la no dependencia de terceros en ámbitos estratégicos, ha considerado que Europa "tiene que dar un paso adelante y enarbolar las banderas por las que creció y nació este proyecto: la libertad, la paz y la justicia social".

Europa tiene que ser "una potencia mundial para el diálogo y la paz que muestre al mundo que es posible el crecimiento económico y la justicia social y que es posible la paz y la convivencia incluso entre pueblos que pasamos siglos en guerra"

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"Hay una alternativa a las guerras comerciales y los enfrentamientos", que pasa por "acuerdo, el diálogo y el progreso compartido", ha dicho Albares, que ha arrancado su intervención en euskera.

El ministro ha emplazado a "hacer frente a la desinfomación" y también a "los extremismos y las injerencias externas que buscan dividirnos entre españoles y entre europeos para debilitarnos y para diluir" el proyecto de la Unión Europea.

Antes quienes "buscan erosionar la cohesión social y contaminar el debate público", es necesario "defender valores que nos definen, libertad, diversidad, tolerancia y justicia social".

En el mundo actual, ha añadido, hay dos alternativas muy claras. Una es el "bloque de la división y la confrontación", que niega derechos y "quiere volver a la ley del más fuerte"; y la otra la forman quienes defienden la paz y el diálogo frente al abuso y la fuerza.

Albares ha defendido la política exterior del Gobierno de España, que ha definido como "coherente" porque defiende en todos lo ámbitos la paz, la libertad y la humanidad como ha hecho -ha explicado- con su denuncia a la guerra en Palestina, su apoyo a Ucrania y su defensa del multilateralismo en el ámbito internacional.

Ha subrayado además la apuesta de España por que a partir del 1 de enero la ONU está liderada por primera vez por una mujer, algo que permitirá "saldar una deuda histórica con la mitad de la humanidad".EFE

(foto)

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