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Albares defiende la labor de los cónsules ante "insidias y calumnias": "Su tarea se ciñe siempre a la legalidad"

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha salido este jueves en defensa del personal consular y los cónsules de España en el exterior ante las "insidias y calumnias" de las que están siendo objeto en relación con el voto exterior y la llamada 'ley de nietos' ante las elecciones del 29 de noviembre.

En declaraciones a la prensa antes de participar en la CEOE en la presentación del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, Albares ha querido hacer "una defensa clara, nítida, cerrada de la labor de los consules y de todo el Servicio Exterior de España" frente a las "insidias y calumnias" que se están vertiendo contra ellos, denuciando que en el caso de los cónsules se les está señalando "con nombre y apellido".

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"Los cónsules, los consulados de España, todos los miembros del Servicio Exterior lo que realizan es una tarea diaria, escrupulosa, en favor y en defensa de los intereses de los españoles en el exterior", que actualmente ascienden a más de tres millones, ha sostenido.

Según el ministro, "su tarea se ciñe siempre a la legalidad, al cumplimiento escrupuloso de la legislación española y a ofrecer un servicio público de calidad" que desde el Ministerio de Exteriores se intenta mejorar, prueba de lo cual es la "revolución digital de los servicios consulares" que se puso en marcha hace dos años para facilitar los trámites consulares a los españoles que viven fuera del país.

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Por ello, Albares ha pedido "a todos que cesen en esas insidias y en esas calumnias hacia el trabajo de los cónsules", insistiendo en que realizan "un trabajo que se ciñe a la legalidad y que está fuera de toda duda su profesionalidad y su vocación de servicio a los españoles en el exterior".

RIESGO DE INJERENCIAS EXTERNAS

Por otra parte, de cara a las elecciones del 29 de noviembre, el ministro ha reconocido que existe riesgo de injerencia externas. "Es evidente que en todos los países de la Unión Europea en los que se han producido elecciones ha habido injerencias externas e intentos de injerencias externas", ha dicho Albares.

"España no creo que tenga que ser una excepción", ha señalado, garantizando que el Gobierno se toma "muy en serio" esta cuestión y por ello tanto a nivel europeo como nacional se han adoptado "toda una serie de instrumentos para intentar combatirlos".

"Pero nadie está libre de ello, por supuesto hay muchos intereses extranjeros externos a la Unión Europea interesados en dividirnos a los europeos para diluir y debilitar el proyecto europeo que es un proyecto de progreso, es un proyecto de diálogo de paz, de tolerancia de derechos y por lo tanto desde luego hay que estar vigilantes", ha remachado.

Albares también se ha pronunciado sobre la muerte de Maricarmen, la anciana desalojada de su piso en Madrid y que desencadenó las protestas en todo el país por la crisis de la vivienda, lamentando su muerte. "Nos corresponde a todos en estos momentos trabajar para que no vuelvan a producirse situaciones" como la suya, ha afirmado, defendiendo que "nadie usa interesadamente su muerte". "Esto no tiene nada que ver con el juego partidista", ha remarcado.

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