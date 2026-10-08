0-6. España doblega a Suiza y pasa a semifinales invicta

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Redacción deportes, 8 oct (EFE).- La selección española femenina de hockey patines rubricó este miércoles su clasificación para las semifinales del Mundial que se disputa en Asunción (Paraguay) como primera del Grupo A e invicta, después de imponerse a Suiza por 0-6 en su último partido de la fase de grupos.

El combinado que dirige Sergi Macià cierra así una primera fase perfecta, con cuatro victorias ante Francia (8-0), Chile (2-3), Argentina (7-1) y esta última, y afrontará las semifinales del viernes con el objetivo de revalidar el título mundial.

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Sin nada en juego después de haber asegurado el liderato, España quiso despedir la primera fase con otro triunfo, aunque se encontró con una Suiza que planteó un partido incómodo, replegada en un sólido entramado defensivo que complicó durante muchos minutos el juego de las españolas.

Fueron 22 minutos de resistencia helvética, en los que España monopolizó el dominio pero no encontró la manera de abrir el marcador. Hasta que apareció la capitana Marta Piquero para romper el muro suizo y abrir la lata. Un minuto después, Aina Florenza amplió la ventaja con el 0-2, resultado con el que se llegó al descanso.

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El guion cambió tras el paso por los vestuarios. Obligada a adelantar líneas para buscar la remontada, Suiza dejó más espacios y España los aprovechó para sentenciar el encuentro. Victòria Porta, por partida doble, amplió la renta antes de que Elsa Salvanyà y Aimee Blackman completaran la goleada.

Ambas se estrenaron como goleadoras en el campeonato y cerraron el definitivo 0-6 con el que España pone el broche a una primera fase impecable: cuatro partidos, cuatro victorias, 24 goles a favor y solo tres en contra.

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España descansará este jueves y, a falta de la última jornada de la fase de grupos, todo apunta a que se medirá a Portugal, vigente subcampeona mundial y europea, que cedió contra todo pronóstico el liderato del Grupo B ante Italia.

- Ficha técnica:

0 - Suiza: Iseli; Rubi, Schenk, Schuler, Nadele Moor, -cinco inicial-, Scheer, Hilfiker, Rüegger, Elonia Moor y Consoni (p.s).

6 - España: Salvat; Florenza (1), Piquero (1), Sanjurjo, Porta (2), -cinco inicial-, Roces, Colomer, Blackman (1), Salvanyà (1) y Ferrer (p.s).

Goles: 0-1, min.22: Marta Piquero. 0-2, min.23: Aina Florenza. 0-3, min.28: Victòria Porta. 0-4, min.31: Elsa Salvanyà. 0-5, min.33: Aimee Blackman. 0-6, min.40: Victòria Porta.

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Árbitros: Joaquim Pìnto (POR) y Pedro Figueiredo (POR). Mostraron tarjeta azul a Judith Iseli (min.24) por parte de Suiza y a María Sanjurjo (min.48) por parte de España. Mostraron tarjeta amarilla al técnico Oriol Manzanero (min.48) por parte de Suiza.

Incidencias: Cuarto partido de la fase de grupos del Mundial de hockey patines disputado en el SND Arenita de Asunción (Paraguay). EFE

avm.fc