Ryotaro Ito: "Quiero estar mucho tiempo en España y ayudar al Real Valladolid a ascender"

Guardar

Valladolid, 7 oct (EFE).- El nuevo jugador del Real Valladolid, el japonés Ryotaro Ito, aseguró este miércoles en rueda de prensa, que quiere "estar mucho tiempo en España" y su primer objetivo es "aportar al máximo al equipo y ayudar a lograr el ascenso a Primera".

Por eso, cuando se dio la oportunidad de fichar por el club blanquivioleta, "un club muy grande, con mucha historia", no tuvo ninguna duda y, una vez dio su palabra y llegó a la ciudad, sólo pensó en "coger el ritmo de competición" para estar a disposición del entrenador "dar el máximo, y triunfar".

PUBLICIDAD

"Al llegar, ya sentí la historia de este club, de la ciudad, saludé a mis compañeros, vi el entrenamiento y el partido. Hay jugadores de mucha calidad y así es más fácil adaptarse a un equipo, a lo que se añade el apoyo recibido desde el primer día, por parte de todos los estamentos", explicó.

En este sentido, valoró la confianza depositada en él por el director deportivo del club, Víctor Orta, y considera que ha tomado "la mejor decisión" al fichar por el Real Valladolid, aunque reconoció que había recibido ofertas de otros clubes.

PUBLICIDAD

Su problema en el tobillo ya está superado, pero el cuerpo médico del Real Valladolid está tratando de reforzarlo para que pueda coger forma física y poder estar a disposición de Fran Escribá cuanto antes y él se está "esforzando al máximo" para "estar cuanto antes con el equipo".

"Hay que tener paciencia, es irremediable, por muchas ganas que tenga de jugar ya y de ayudar al Real Valladolid", añadió Ito, quien tiene claro que "no es fácil triunfar en España, porque hay un gran nivel y es un fútbol complicado y son muchos los jugadores japoneses que no han podido lograrlo".

PUBLICIDAD

No es el primer jugador japonés que recala en Valladolid, ya que Shoji Jo lo hizo en 2000, y fue el primero de su país en jugar en la Primera división española y, aunque no ha hablado con él, sí lo ha hecho con Takashi Inui, que ha militado en el Eibar, Alavés y Betis, y le ha hablado de la dificultad del fútbol español.

Sostuvo que "en Japón hay jugadores muy buenos, y está creciendo el número de los que juegan en Europa", pero si algo caracteriza a la selección nipona es "que se juega en unión, todos defienden y atacan, y se busca el beneficio del grupo a través de las cualidades de cada uno".

PUBLICIDAD

Para no perder la forma física, entrenó con un club de la liga japonesa cuando regresó a su país tras su estancia en el Sint-Truidense de la Primera División belga, pero es consciente de que tiene que trabajar para ponerse al nivel del resto de sus compañeros.

"Yo quiero estar mucho tiempo en España. Es un país ideal, con el mejor fútbol del mundo, y me gustaría hacer carrera aquí", añadió, al tiempo que insistió en que se siente feliz en Valladolid, "porque la gente es muy amable, la comida está buena y la ciudad es perfecta". EFE

PUBLICIDAD

mim/mr/cmm