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El 80 % de los españoles elige internet para consultar saldos y hacer transferencias

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Madrid, 7 oct (EFE).- El 81,1 % de los españoles elige canales digitales, como páginas web o aplicaciones, para consultar saldos de cuentas bancarias, y el 79,6 % los usa para realizar transferencias, según constata un estudio de mayo de este año del CIS sobre la Inclusión Financiera en municipios menores de 5.000 habitantes.

El documento del Centro de Investigaciones Sociológicas revela no obstante que el 67,1 % prefiere acudir personalmente a la oficina bancaria para contratar préstamos o productos de inversión.

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Entre quienes no optan por la banca digital, los motivos principales para no hacerlo son la preferencia por el trato personal/telefónico (39,0 %) y la sensación de inseguridad o miedo al fraude (25,1 %).

El 55,7 % de los encuestados declara tener un nivel bajo o muy bajo de conocimientos sobre temas bancarios y financieros, mientras que el 37,5 % lo califica como alto o muy alto.

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En lo relativo a habilidades digitales bancarias, el 66,7 % afirma tener mucha o bastante habilidad para realizar gestiones por internet, frente a un 31,0 % que tiene poca o nula habilidad.

El acceso a la red no es un problema en la mayoría de los casos, ya que un 69,2 % de los encuestados considera que la calidad de internet en su zona es buena o muy buena, y un 18,9 % indica que es mala o muy mala.

Las tarjetas de crédito y/o débito se sitúan como el producto más extendido, ya que un 94,2 % de los participantes en el estudio declara poseer al menos una, en tanto que las cuentas de ahorro o depósitos (72,6 %) son los productos más comunes.

Por lo que respecta a otros productos, un 44,0 % de los encuestados cuenta con seguro de vida, un 33,8 % tiene hipoteca y un 31,0 % invierte en fondos o acciones.

Las criptomonedas, sin embargo, registran un uso minoritario, de tan sólo el 4,8 %.

En cuanto a los medios de pago más frecuentes, el pago con tarjeta es masivo (el 75,6 % la usa con mucha o bastante frecuencia); Bizum es utilizado frecuentemente por el 48,8 % de la población, mientras que el pago móvil (Apple/Google Pay) es eludido por el 58,2 %.

Para retirada de efectivo, el cajero automático es elegido por el 84,9 % de los usuarios, y un 68,9 % los usa con frecuencia.

La razón principal de quienes no los utilizan es que no suelen manejar dinero en efectivo (40,9 %) o prefieren la ventanilla (17,0 %).

Tan sólo un 31,8 % acude habitualmente a su sucursal bancaria; para el 67,9 % que no lo hace, las causas principales son realizar los trámites online (33,2 %), el desuso del efectivo (7,0 %) o la ausencia de oficinas cercanas (19,1 %).

El 21,6 % ha tenido que cambiar de sucursal debido al cierre de su oficina habitual. EFE

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