Rahm no jugará el Abierto de España al estar pendiente del nacimiento de su cuarto hijo

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Madrid, 6 oct (EFE).- El golfista español Jon Rahm no disputará el Abierto de España de golf que comienza este jueves en Madrid al estar pendiente del nacimiento de su cuarto hijo, una niña, en Estados Unidos, según informaron a EFE fuentes del torneo.

Rahm había dejado claro desde hacía unos meses que su participación en Madrid dependería de que ya hubiera nacido su hija y que tanto ella como la madre, Kelley Cahill, estuvieran bien, por lo que al final ha optado por no participar en el torneo que se celebra hasta el domingo en el Real Club de Campo Villa de Madrid, perteneciente al DP World Tour, el circuito europeo de golf.

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Es la primera vez que el exnúmero uno del mundo se ausenta en el Abierto de España, que ganó en 2018, 2019 y 2022, con el resultado más bajo en la historia del torneo, además de ser segundo tras el desempate en 2024. EFE