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Neymar, a Messi en su adiós a la selección argentina: "El mundo entero te da las gracias"

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São Paulo (Brasil), 6 oct (EFE).- Neymar Jr. publicó en redes sociales un mensaje destinado al argentino Lionel Messi, que disputará este martes su último partido con la selección argentina: "No solo Argentina te agradece, el mundo entero te da las gracias por todo lo que hiciste por el fútbol".

El atacante del Santos homenajeó a Messi, con quien compartió vestuario en Barcelona y PSG, en el día en que vestirá por última vez la elástica de la Albiceleste y le deseó que disfrute "cada segundo" de este encuentro y que los homenajes le hagan feliz.

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El delantero del Inter Miami disputará este martes su partido número 208 con Argentina, en un amistoso ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires con todas las entradas agotadas.

Así, Messi se despedirá de su selección, con la que debutó en 2005 y conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

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"Quien ama el fútbol te disfrutó a lo largo de estos años", dijo Neymar, que compartió vestuario con el ganador de ocho balones de oro durante siete temporadas.

"No solo Argentina te agradece, el mundo entero te da las gracias por todo lo que hiciste por el fútbol", añadió.

El futbolista rosarino ganó un triplete junto al brasileño en la temporada 2014/2015, un hito que a 'Ney' le hizo "amar aún más el fútbol". "Fue un honor haber jugado contra ti y más aún haber hecho historia a tu lado. ¡GRACIAS!", concluyó el 10 del Santos. EFE

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