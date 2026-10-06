María Jesús Montero descarta ir en las listas del PSOE el 29N

Guardar

Sevilla, 06 oct (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha descartado que vaya a ir en las listas de su partido para el Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, y ha asegurado que el objetivo de su formación es "gobernar en solitario" aunque comprende que la opción realista es "ganar las elecciones y gobernar".

Montero, en rueda de prensa en la sede del PSOE andaluz, ha asegurado que esperan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, programe muchos actos en la comunidad.

PUBLICIDAD

La también número dos del PSOE ha asegurado que estas elecciones generales son una oportunidad para que los españoles elijan entre dos modelos de sociedad: la del PSOE -que apuesta por los servicios públicos y la vivienda como derecho y no como bien de especulación-, y la de PP y Vox -que defiende la privatización de sanidad o educación y está del lado de los fondos buitres-.

En clave nacional, Montero ha asegurado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo muy involucrado en la campaña de las andaluzas del pasado mes de mayo, será bienvenido si quiere sumarse a los actos que organice el partido, pero que hay que "preguntarle a él" puesto que está "concentrado en su defensa".

PUBLICIDAD

La número dos del PSOE ha calificado de "interesante" la fórmula que parte de su partido explora para concurrir al Senado de manera conjunta con otros partidos a su izquierda, de modo que se pueda "hacer mejor rendimiento" del voto progresista que, de otra forma, podría quedar sin representación.

La líder socialista ha apuntado, a preguntas de los periodistas, que la huelga general anunciada por UGT y CCOO es "contra las políticas de los partidos de derechas" y no contra el Gobierno, algo que ha calificado de "inédito".

PUBLICIDAD

La situación, en todo caso, "pone de manifiesto" que quienes trabajan por la "lucha social" se han visto "interpelados" por el rechazo de PP y Vox a los reales decretos de viviendas derogados por el Congreso la pasada semana y están usando los instrumentos a su alcance para protestar, como es precisamente la huelga general.

"CCOO y UGT saben que este Gobierno ha hecho lo imposible y son conscientes de que está haciendo lo imposible para sacar adelante medidas para beneficiar a la gente", ha añadido, mientras que PP y Vox "votan en contra".

PUBLICIDAD

La cuestión de la vivienda, ha señalado, será central en la campaña del PSOE, como lo serán también los servicios públicos y el feminismo, cuestiones a las que se puede unir la corrupción.

Sobre esto, Montero ha explicado que su partido ha actuado expulsando a quienes eran sospechoso antes incluso de tener resoluciones judiciales, algo que, ha añadido, no hacen otros partidos, en referencia al PP.

PUBLICIDAD

El PSOE, ha abundado, se somete siempre a comisiones de investigación, algo que el PP rechaza, como hicieron "sobre la Gürtel o el caso Púnica" y "todas las tramas que afectaban a los populares. EFE

(foto) (vídeo)