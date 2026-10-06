Espana agencias

Los ya exdiputados y senadores tienen derecho a una indemnización de más de 10.000 euros

Guardar

Madrid, 6 oct (EFE).- Los diputados y senadores que este martes dejan el cargo por la disolución de las Cortes tienen derecho a cobrar una indemnización que se calcula en función de lo que cobrarían hasta la fecha de las elecciones y que en su mayor parte supera los 10.000 euros, según un cálculo aproximado.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el decreto de convocatoria de elecciones, que serán, según marca la ley, 54 días después, es decir, el 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

Por tanto desde hoy dejan de ser parlamentarios todos los diputados y senadores de la XV Legislatura y por ello pierden su remuneración mensual, salvo los que componen las diputaciones permanentes de ambas cámaras, que son los órganos que velan por sus poderes cuando están disueltas.

Se les compensa con una indemnización que se da en un pago único, tributa a Hacienda y reciben únicamente si no tienen otros ingresos.

Son las Mesas parlamentarias quienes las aprueban; habitualmente el cálculo se hace mediante prorrateo de la asignación constitucional y los complementos que percibía el parlamentario cada mes por los días que faltan hasta la víspera de las elecciones.

PUBLICIDAD

La asignación mensual básica que percibe un diputado actualmente es de 3.666,99 euros y la de un senador es de 3.417,54 euros.

A esas asignaciones se les suma un complemento de gastos, llamado indemnización en los respectivos reglamentos.

En el Congreso es ahora de 2.162,85 euros, excepto para los diputados elegidos por Madrid, que es de 1.032,38 euros, mientras que en el Senado sube a 2.193,50 euros y 1.046,08 euros respectivamente.

Además, los miembros de las mesas y los portavoces de grupos y comisiones cobran también otros complementos, que se incluyen asimismo en el cálculo.

De esta forma, un diputado o senador raso y elegido por Madrid puede recibir una indemnización "de transición", según su definición, de casi 8.500 euros, pero la previsión es que la mayoría de los parlamentarios tenga derecho a una paga de más de 10.000 euros, cifra que es a su vez superior para los portavoces y miembros de mesas.

Si la indemnización de transición puede considerarse una especie de "finiquito", la indemnización por cese podría equipararse a una prestación mensual por "desempleo", siempre teniendo en cuenta que la relación que tienen los parlamentarios con las Cámaras no es laboral.

 Ambas solo se cobran si no se tienen otros ingresos; un nombramiento para otro cargo público impediría su percepción.

La indemnización por cese se calcula en función de los años en los que se ha sido parlamentario, con un mínimo de dos, a cuenta de una mensualidad por cada año en el cargo, con un máximo de veinticuatro mensualidades.

No reciben la indemnización de transición los miembros de las diputaciones permanentes.

Esos 69 diputados (incluida la presidenta del Congreso) y 37 senadores (contando al presidente de la Cámara Alta) continúan con su asignación constitucional, ya que mantienen la plena condición de parlamentarios hasta que se constituyan las nuevas cámaras.

La constitución del Congreso y del Senado para la XV Legislatura se ha fijado para el 23 de diciembre, a las 10 horas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP matiza pero no corrige a Ayuso: “Es normal que la gente tenga dudas sobre el voto por correo, pero que cada uno lo haga como considere”

La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, se justifica en que “Pedro Sánchez no se ha comportado de forma limpia”

El PP matiza pero no corrige a Ayuso: “Es normal que la gente tenga dudas sobre el voto por correo, pero que cada uno lo haga como considere”

Detienen a un exjefe de la Inteligencia de Alemania por espionaje: transmitió información a “un oficial de un servicio extranjero”

La Fiscalía Federal de Alemania ha ordenado este martes la detención de August Hannin y de el que fue su jefe de gabinete, Manfred D

Detienen a un exjefe de la Inteligencia de Alemania por espionaje: transmitió información a “un oficial de un servicio extranjero”

Un menú castizo, un local de barrio y un bocadillo de calamares de alta cocina: así es el restaurante del mejor chef de Madrid 2026

El cocinero madrileño Álex De La Fuente, del restaurante In-pulso, ha obtenido el primer puesto del XXXIII Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid, organizado por Acyre Madrid

Un menú castizo, un local de barrio y un bocadillo de calamares de alta cocina: así es el restaurante del mejor chef de Madrid 2026

La broma de Felipe VI a la reina Letizia que ha desatado las risas en Finlandia: “Te lo tienes que aprender tú también”

El matrimonio acudió este lunes a la Embajada de España en Helsinki para conocer a la comunidad española en el país escandinavo

La broma de Felipe VI a la reina Letizia que ha desatado las risas en Finlandia: “Te lo tienes que aprender tú también”

Por qué cuando envejecemos acumulamos “células zombis”: el sistema de limpieza se deteriora con la edad

Las células zombis o senescentes permanecen en nuestro cuerpo sin dividirse, pero sin morir

Por qué cuando envejecemos acumulamos “células zombis”: el sistema de limpieza se deteriora con la edad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP matiza pero no corrige a Ayuso: “Es normal que la gente tenga dudas sobre el voto por correo, pero que cada uno lo haga como considere”

El PP matiza pero no corrige a Ayuso: “Es normal que la gente tenga dudas sobre el voto por correo, pero que cada uno lo haga como considere”

Detienen a un exjefe de la Inteligencia de Alemania por espionaje: transmitió información a “un oficial de un servicio extranjero”

Un ataque con drones hunde un carguero en el mar Negro y deja desaparecida a su tripulación a 130 kilómetros de Bulgaria

Matrículas rojas, azules y amarillas de los coches, qué significan y para qué sirve cada tipo

Los eléctricos ya suponen una de cada tres ventas de coches en España: crecen sus matriculaciones más de un 50% en un año

ECONOMÍA

Las ayudas a autónomos y empresas en Ceuta se empiezan a pagar hoy: hasta 150.000 euros según la facturación

Las ayudas a autónomos y empresas en Ceuta se empiezan a pagar hoy: hasta 150.000 euros según la facturación

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Votar en otoño y no en verano le puede salir más barato al Estado: el efecto de las vacaciones aumenta el gasto en voto por correo

El Banco de España detecta indicios de un posible desvío de productos chinos hacia Europa por los aranceles de Trump

El Ibex convierte los años de Sánchez en La Moncloa en una fiesta para los accionistas: dispara su rentabilidad un 172% desde 2018

DEPORTES

Marc Márquez se salta la carrera de karts en Motegi y manda a un doble: “Estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo”

Marc Márquez se salta la carrera de karts en Motegi y manda a un doble: “Estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo”

Qué fue de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona que fue condenado por disparar en un hospital y perdió 13 millones en inversiones

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

La reflexión de Rafa Nadal sobre la vulnerabilidad de los deportistas: “Somos seres humanos, no superhéroes”

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid