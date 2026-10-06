La investigación sobre la muerte de dos hermanos en Castroverde (Lugo) descarta la intervención de terceras personas

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La Sección de Instrucción, plaza 1, do Tribunal de Instancia de Lugo ha descartado, a falta de completar una de las autopsias, la intervención de terceras personas en la muerte de dos hermanos septuagenarios hallados sin vida el pasado sábado en la aldea de Agustín, en el municipio lucense de Castroverde.

Tras encontrarse los cadáveres se abrieron diligencias para esclarecer las circunstancias de ambas muertes pero la principal hipótesis apunta a un posible fratricidio, ya que el TSXG señala que el procedimiento se encamina a descartar una intervención externa.

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Los cuerpos fueron localizados el sábado por la mañana después de que una trabajadora del servicio municipal de Axuda no Fogar acudiese a la vivienda para comenzar su jornada. Allí encontró a la mujer, tendida sobre la cama y con signos de violencia. Tras la llegada de los servicios de emergencia, los efectivos localizaron también el cadáver de su hermano en el interior de una fosa séptica, situada en una propiedad próxima a la casa.

La investigación trata de determinar si él atacó mortalmente a su hermana y posteriormente se arrojó a la fosa o si su fallecimiento se produjo de manera accidental. El resultado de una de las autopsias todavía está pendiente y será determinante para cerrar las diligencias.

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El hombre, que había trabajado en el campo hasta su jubilación, estaba casado y tenía tres hijos, aunque, según explicaron vecinos de la zona, no convivía habitualmente con ellos porque se ocupaba de su hermana, que tenía una discapacidad que, de acuerdo con estos testimonios, era de carácter leve.

Los bomberos del parque de Sarria participaron en la recuperación del cuerpo del hombre del interior de la fosa séptica. Posteriormente, los cadáveres fueron trasladados a Lugo para practicarles las correspondientes autopsias dentro de la investigación judicial.

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Los dos hermanos fueron despedidos el domingo en un funeral conjunto celebrado en la iglesia de Agustín, donde posteriormente recibieron sepultura.