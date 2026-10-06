Junqueras celebra el "principio del fin de la represión": "Ahora vuelve la política"

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Barcelona, 6 oct (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este martes que la decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar la malversación supone "el principio del fin de la represión" y ha llamado a abrir una nueva etapa en la que se "recupere la política" y Cataluña pueda "decidir democráticamente su futuro".

En una declaración en la sede del partido, Junqueras se ha pronunciado sobre el aval del Pleno del Tribunal Constitucional a amnistiar este delito, lo que abre la puerta a que caiga su inhabilitación, vigente hasta 2031, a la vez que allana el retorno inmediato del expresidente catalán Carles Puigdemont.

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"Hoy podemos decir claramente que hemos llegado al principio del fin de un larguísimo proceso que nunca debería haber existido. Avanzamos de la represión a la política. De los tribunales a las urnas", ha enfatizado.

El líder de ERC ha señalado que la decisión del Constitucional "no es una sentencia más", sino "la sentencia en mayúsculas": "Una sentencia muy contundente, muy clara, que no dejan margen a la interpretación, un encargo conciso y preciso al Tribunal Supremo". EFE

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