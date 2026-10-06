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Guardia Civil y auditores vieron "anomalías" en las contrataciones del 'caso Cuarteles'

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Madrid, 6 oct (EFE).- Mandos de la Guardia Civil y auditores de Defensa han ratificado este martes en el juicio del 'caso Cuarteles' la existencia de "circunstancias anómalas" en la adjudicación de obras en acuartelamientos del instituto armado a varias empresas de Ángel Ramón Tejera de León, 'Mon', acusado en esta causa junto con el teniente general Pedro Vázquez Jarava, quien según la Fiscalía recibió dádivas del empresario .

Los testigos que han comparecido este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid han explicado también que cuando en 2017 se archivó un primer informe sobre esas supuestas contrataciones irregulares, la Guardia Civil ignoraba que el empresario mantenía una relación de amistad con el teniente general.

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En esta causa se investiga si Vázquez Jarava favoreció al empresario Tejera de León con la adjudicación irregular de 120 contratos menores entre 2008 y 2019 en 13 comandancias repartidas por el territorio español por un valor total de 3,3 millones de euros, presuntamente a cambio de dádivas como viajes, entregas de dinero en efectivo o entradas para la final de la Champions League.

El general Alfonso López Malo, exjefe de Asuntos Internos, ha explicado que las alarmas saltaron en 2017 por los propios mecanismos de control económico del cuerpo tras un incremento importante de adjudicaciones.

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Sin embargo, ha explicado, la Dirección General ordenó en diciembre de ese mismo año el archivo de las actuaciones basándose en un informe de la Subdirección de Apoyo -organismo dirigido por Vázquez Jarava-, momento en el que aún se desconocía el vínculo personal entre ambos acusados.

Por su parte, el teniente general Rafael Galán Toledo, exjefe de Asuntos Económicos del instituto armado, ha manifestado su "sorpresa" por aquel cierre prematuro de las indagaciones en 2017 pese a las múltiples irregularidades y "anomalías" detectadas.

Además, ha revelado que aconsejó personalmente a Vázquez Jarava a frenar las contrataciones con dicho empresario al no considerarlo idóneo ante la falta de especialización por parte de las empresas del acusado y la tendencia a la subcontratación de las mismas en obras o contratos menores.

En la misma línea, los coroneles auditores del Cuerpo Militar de Intervención Juan Luis Zárate y José Luis Boixareu, han tildado de "anómalo" que el empresario acaparara estos trabajos de mantenimiento.

Según han detallado, se solicitaban ofertas a tres sociedades pertenecientes al mismo administrador único para simular concurrencia en contratos menores, recurriendo además a firmas canarias para obras de pintura o fachada en la Península, siendo esto poco habitual dado que se suele trabajar con empresas locales.

Asimismo, ha testificado el excoronel Alejandro González Sesma, jefe del Servicio de Acuartelamiento entre 2015 y 2023, quien ha relatado que a principios de 2016 se reunió con 'Mon' en su despacho por indicación expresa de Vázquez Jarava.

González Sesma ha señalado que tras el archivo de 2017 comprobaron facturas de obras ejecutadas en las que se evidenciaba "falta de capacidad técnica" en las comandancias para verificar la buena ejecución de las obras.

No fue hasta enero de 2020 cuando la causa incluyó por primera vez al teniente general Vázquez Jarava en las actuaciones y se solicitó su citación como investigado al avanzar las pesquisas desde la comandancia de Ávila a otras doce de distintas provincias. EFE

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