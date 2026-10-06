El Valencia jugará con público ante rivales israelíes pero el acceso será nominativo

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València, 6 oct (EFE).- El Valencia Basket recibirá en los próximos diez días al Hapoel Tel Aviv y al Maccabi Tel Aviv, los dos equipos israelíes de la Euroliga, y prevé jugar ante ambos con público pero todos los accesos al Roig Arensa serán nominativos.

El equipo 'taronja' recibirá este jueves día 8 de octubre al Hapoel y el 15 de este mismo mes al Maccabi Tel Aviv y, a diferencia, de otros partidos, sus abonados deberán aportar a la entrada del recinto su DNI para confirmar su identidad.

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Además, el club vende ya entradas nominativas para ambos duelos y permitirá que sus abonados cedan el pase a otro seguidores, aunque con una autorización escrita y también con el DNI del asistente, que se pedirá a la entrada al Roig Arena.

La pasada campaña, tras la recomendación de la Policía Nacional que transmitió la Delegación del Gobierno, el Valencia Basket jugó a puerta cerrada contra el Hapoel el 15 de octubre, en un encuentro en el que se produjeron incidentes en el exterior tras una carga policial contra manifestantes contra las acciones de Israel en su guerra contra la milicia palestina de Hamas.

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No obstante, en enero, y pese a haber un informe similar, el Valencia decidió jugar con público ante el Maccabi aunque entonces restringió la asistencia al choque a sus abonados y ni puso a la venta entradas ni permitió que se cedieran los pases como se hace habitualmente. A ese partido asistieron 7.994 personas, la cifra más baja de la pasada Euroliga.

Otros equipos españoles en la competición sí que siguieron durante toda la campaña las recomendaciones de los informes policiales y jugaron todos los partidos a puerta cerrada.

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Para este nueva campaña, el Valencia ya ha anunciado la operativa para los encuentros ante rivales israelíes, que contarán con un dispositivo especial de seguridad en ambos casos.

En los accesos al pabellón, los abonados deberán enseñar su DNI, lo mismo que quienes hayan comprado entradas para el partido, a los que ya se le pedirán sus datos en el momento de la adquisición por lo que serán ya nominativas.

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El Valencia Basket ha preparado además un protocolo especial para la cesión de abonos por sus titulares a familiares, amigos o conocidos. El titular deberá rellenar un documento en el que registra esa cesión con los datos de quien va a asistir al choque y esa persona deberá aportar su DNI también a la entrada del recinto. EFE