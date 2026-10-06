Alexandrova frena a Noskova y se cita con Andreeva en cuartos de Pekín

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Pekín, 6 oct (EFE).- La rusa Ekaterina Alexandrova (n.28), decimonovena favorita, eliminó este martes a la checa Linda Noskova (n.6), quinta cabeza de serie y finalista de la pasada edición, por un doble 6-2 en los octavos del Abierto de China.

Alexandrova necesitó una hora y ocho minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín para desarmar con sus restos y golpes paralelos a la vigente campeona de Wimbledon, que desaprovechó sus cuatro oportunidades de rotura.

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La primera ocasión llegó pronto. Noskova dispuso de tres bolas de quiebre en un segundo juego de catorce puntos, pero la rusa resistió y rompió inmediatamente después. Sus reveses junto a las líneas y la contundencia del saque le permitieron ampliar la ventaja y cerrar la manga sin perder el servicio.

La checa volvió a encontrar una oportunidad al inicio del segundo parcial, ayudada por tres dobles faltas de Alexandrova en un mismo juego. Tampoco pudo aprovecharla, porque la rusa respondió con una derecha paralela en carrera que superó a Noskova en la red y conservó el saque.

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Desde el 2-2, Alexandrova ganó los cuatro juegos restantes. Dos roturas, construidas con devoluciones profundas y restos ganadores, terminaron de inclinar el encuentro antes de que un saque directo sellara su victoria.

Noskova se despide dos semanas después de conquistar con Chequia la Copa Billie Jean King en Shenzhen, donde su selección eliminó a España en semifinales y venció a Ucrania en la final.

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Alexandrova disputará sus primeros cuartos en Pekín, torneo de categoría WTA 1000, ante su compatriota Mirra Andreeva (n.5), entrenada por la española Conchita Martínez, que este martes derrotó a la ucraniana Daria Snigur (n.46) por 6-2 y 6-2. EFE