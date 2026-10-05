Van Bomme: "Nos falta tiempo para estar a la altura de selecciones como Francia"

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Saint-Denis, 5 oct (EFE).- El seleccionador belga, Mark Van Bommel, reconoció que les falta tiempo para estar a la altura de selecciones como Francia, que les batió 4-1 en la Liga de las Naciones, pero aseguró que están dando pasos positivos y que el objetivo será poder hacerlo en la próxima Eurocopa.

"Hemos estado a su altura durante buena parte del partido, igual que en Bruselas, hemos hecho un buen primer tiempo, hemos marcado un buen gol, hemos tenido ocasiones, hemos aguantado con el bloque bajo. Por momentos hemos tenido en control del juego, pero ellos tienen mucha calidad, han incorporado tres jugadores de muy buena calidad", aseguró.

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"Estoy satisfecho de lo que hemos hecho, no hemos sufrido una gran derrota, creo que hemos jugado bien y que estas dos semanas hemos entrenado bien. Es una pena lo que ha pasado en el último cuarto de hora. Pero en los cuatro partidos hay más cosas positivas que negativas", comentó.

"Para ganar a las grandes naciones hay que estar a una gran altura durante todo el partido. Aunque somos novenos de la FiFA, hay selecciones que están por encima, trabajamos para crecer. Es cuestión de tiempo que podamos batir a grandes equipos. En dos años llega la Eurocopa y tendremos que estar a la altura para ganarlos", añadió.

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Van Bommel aseguró que esta competición debe servirles para ir creciendo con la vista puesta en la Eurocopa.

"Eso no quiere decir que no queramos clasificarnos, todavía podemos hacerlo. Pero esta competición no es un objetivo, eso llegará en dos años. Pero tampoco es un amistoso", dijo.

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"Hemos avanzado estas dos semanas, pero no íbamos a pretender barrer a Francia en su estadio. Ellos son semifinalistas del Mundial y por momentos hemos estado a su altura", dijo el seleccionador belga, que aseguró ser "optimista" para el futuro. EFE

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