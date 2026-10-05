Espana agencias

Van Bomme: "Nos falta tiempo para estar a la altura de selecciones como Francia"

Guardar

Saint-Denis, 5 oct (EFE).- El seleccionador belga, Mark Van Bommel, reconoció que les falta tiempo para estar a la altura de selecciones como Francia, que les batió 4-1 en la Liga de las Naciones, pero aseguró que están dando pasos positivos y que el objetivo será poder hacerlo en la próxima Eurocopa.

"Hemos estado a su altura durante buena parte del partido, igual que en Bruselas, hemos hecho un buen primer tiempo, hemos marcado un buen gol, hemos tenido ocasiones, hemos aguantado con el bloque bajo. Por momentos hemos tenido en control del juego, pero ellos tienen mucha calidad, han incorporado tres jugadores de muy buena calidad", aseguró.

PUBLICIDAD

"Estoy satisfecho de lo que hemos hecho, no hemos sufrido una gran derrota, creo que hemos jugado bien y que estas dos semanas hemos entrenado bien. Es una pena lo que ha pasado en el último cuarto de hora. Pero en los cuatro partidos hay más cosas positivas que negativas", comentó.

"Para ganar a las grandes naciones hay que estar a una gran altura durante todo el partido. Aunque somos novenos de la FiFA, hay selecciones que están por encima, trabajamos para crecer. Es cuestión de tiempo que podamos batir a grandes equipos. En dos años llega la Eurocopa y tendremos que estar a la altura para ganarlos", añadió.

PUBLICIDAD

Van Bommel aseguró que esta competición debe servirles para ir creciendo con la vista puesta en la Eurocopa.

"Eso no quiere decir que no queramos clasificarnos, todavía podemos hacerlo. Pero esta competición no es un objetivo, eso llegará en dos años. Pero tampoco es un amistoso", dijo.

"Hemos avanzado estas dos semanas, pero no íbamos a pretender barrer a Francia en su estadio. Ellos son semifinalistas del Mundial y por momentos hemos estado a su altura", dijo el seleccionador belga, que aseguró ser "optimista" para el futuro. EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo de la 6/49 dado a conocer por las Loterías de Catalunya

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del lunes 5 de octubre

Como cada lunes, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del lunes 5 de octubre

Comprobar la Primitiva: los resultados ganadores de este 5 de octubre

Como cada lunes, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar la Primitiva: los resultados ganadores de este 5 de octubre

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del lunes 5 de octubre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del lunes 5 de octubre de 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El incendio real que inspiró una de las tramas de ‘La bola negra’ y que Lorca presenció en 1932: “Envuelto en aquellas llamas se iba algo que detestábamos”

El incendio real que inspiró una de las tramas de ‘La bola negra’ y que Lorca presenció en 1932: “Envuelto en aquellas llamas se iba algo que detestábamos”

Jorge Novo, mecánico: “Que conducir en reserva sea malo es uno de los mitos más antiguos de la mecánica”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

ECONOMÍA

Cuánto porcentaje de salario te quitan por hacer huelga y en qué casos no puedes hacerla: todo lo que dice el Estatuto de Trabajadores para el parón por la crisis de vivienda

Cuánto porcentaje de salario te quitan por hacer huelga y en qué casos no puedes hacerla: todo lo que dice el Estatuto de Trabajadores para el parón por la crisis de vivienda

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral

Vox dice que el sistema de pensiones es “un zombi” que ha “quebrado” y propone un modelo que combine “reparto y capitalización individual”

Las fórmulas de Europa para frenar la crisis de vivienda: en los últimos 15 años los precios en la UE han subido un 53%

Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas

DEPORTES

Qué fue de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona que fue condenado por disparar en un hospital y perdió 13 millones en inversiones

Qué fue de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona que fue condenado por disparar en un hospital y perdió 13 millones en inversiones

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

La reflexión de Rafa Nadal sobre la vulnerabilidad de los deportistas: “Somos seres humanos, no superhéroes”

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid

Santi Denia, el alumno de Luis de la Fuente, señala al jugador que está al mismo nivel que Lamine Yamal: también juega en el FC Barcelona